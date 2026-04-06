Logo
Large banner

Ово свака кућа има, а тјера голубове с балкона и из дворишта

Аутор:

06.04.2026 16:43

Коментари:

0
Фото: Printscreen/ATV

Голубова се можете ријешити без хемије и штетних метода – довољно је да на балкон или у двориште поставите обичан предмет који већ имате у кући, а који их природно одбија.

У урбаним срединама све више људи тражи једноставна и хумана рјешења за проблем голубова, који често праве неред на балконима, прозорима и у двориштима.

Рефлексија свјетлости одбија птице

Једна од најефикаснијих метода заснива се на кориштењу рефлектујућих површина.

Сјајни предмети, попут огледала или алуминијске фолије, стварају свјетлосне рефлексије које код голубова изазивају нелагоду и дезоријентацију, због чега избјегавају мјеста на којима су постављени.

Ова метода не наноси штету птицама, већ утиче искључиво на њихово понашање.

Најједноставније рјешење већ имате код куће

Најпрактичније рјешење је алуминијска фолија, коју је довољно поставити на мјеста гд‌је голубови најчешће слијећу.

За веће површине могу се користити огледала или други рефлектујући предмети, који имају још јачи ефекат захваљујући интензивнијем одбијању свјетлости.

Постоје и додатне хумане методе

Осим рефлектујућих материјала, користе се и заштитне мреже и шиљци за птице.

Ова рјешења се најчешће постављају на балконима и крововима и ефикасно спрјечавају слијетање голубова, без наношења повреда.

Голубове можете држати под контролом

Иако голубови неће нестати из градова, правилним избором метода могуће је значајно смањити њихову присутност.

На тај начин можете одржавати простор чистим и уредним, без нарушавања равнотеже са природом и без штете за животиње, преноси Клик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Савјети

Голуб

Голубови

Балкон

Двориште

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner