Очарала и гласом и стасом: Пјевачица ДАРА одузима дах

Бугарска пјевачица Дара са својом пјесмом Бангаранга побиједила је на Пјесми Евровизије 2026.
Позната по хитовима „Тандер“ („Thunder“) и „Кол Ми“ („Call Me“), ДАРА је у Бугарска остварила низ пјесама које су биле на врху топ-листа, а била је и ментор младим музичарима у емисији The Voice of Bulgaria 2021. и 2022. године.
Њен посљедњи албум „АДХДАРА“ („ADHDARA“) објављен је прошле године.
У интервјуу датом уочи овогодишњег такмичења, ДАРА је говорила о свом музичком путу, инспирацији за побједничку пјесму и значају Евровизије за Бугарску.
"Ја сам Дарина, 27-годишња пјевачица и текстописац из Варне, града на обали Црног мора. Одрасла сам уз музику, готово опсесивно. Похађала сам Националну школу умјетности у Варни, гдје сам се специјализовала за фолклорно пјевање. То можда изненади људе који први пут чују „Бангарангу“, али традиционална бугарска вокална техника дубоко је уткана у мој музички израз", рекла је она.
Ко је Дара, побједница Евровизије 2026.?
Подсјетила је и да је са 16 година освојила треће мјесто у бугарској верзији The X Factor, након чега је потписала уговор са једном од највећих дискографских кућа у земљи.
Говорећи о пјесми „Бангаранга“, ДАРА је објаснила да је ријеч о поп музици са снажним фолклорним коријенима.
"Назив долази из јамајчанског сленга и означава галаму, метеж, лијепу врсту хаоса. Пјесма је инспирисана и бугарским обичајем кукера, древним ритуалом у којем људи у маскама и крзну звонима и буком тјерају зле духове. „Бангаранга“ је управо то – бука, ватра и ритам као сила добра која тјера таму", истакла је она.
На питање шта би побједа значила за Бугарску, ДАРА је рекла да јој је важно да свијет заиста види њену земљу.
"Бугарска је мала земља са огромном културном душом. Ако „Бангаранга“ натјера некога у Манчестеру, Единбургу или Брајтону да потражи више о Бугарској, њеној музици, обали, књижевности и људима, онда сам већ постигла нешто велико", поручила је ДАРА.
