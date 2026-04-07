На ком мјесту у дому треба држати јаје чуваркућу?

07.04.2026 19:29

Офарбана васкршња јаја.
Фото: Zsolt Bodnár/Pexels

Васкрс је један од најљепших и најважнијих празника у години, а са собом носи бројне обичаје који се преносе с кољена на кољено. Међу њима посебно мјесто заузима чуваркућа – прво офарбано црвено јаје које има посебну симболику у сваком дому.

Иако многи данас фарбају јаја из забаве и декорације, мало ко зна да чуваркућа има дубље значење и да се не држи било гдје у кући.

Чуваркућа је прво јаје које се фарба за Васкрс и по правилу је црвене боје. Вјерује се да оно симболизује заштиту, здравље и благостање укућана, али и да током цијеле године "чува" дом од лоших ствари.

Гдје се држи чуваркућа?

Постоји јасно правило које се поштује у многим домовима – чуваркућа се не држи било гдје.

Најчешће се ставља:

  • поред иконе
  • на посебно, мирно мјесто у кући
  • на узвишено и чисто мјесто, далеко од буке

Вјерује се да управо такво мјесто омогућава да јаје "дјелује" и штити дом током цијеле године. У неким крајевима Србије обичај је да се чуваркућа држи у близини славске свијеће или на мјесту које има посебан значај за породицу.

Гдје никако не треба да стоји чуваркућа

Према старим веровањима, чуваркућу не треба остављати:

  • у кухињи
  • поред прозора
  • на мјестима гдје је прометно или бучно

Сматра се да таква мјеста "разбијају" њену симболику и умањују њен заштитни значај.

Шта се ради са старом чуваркућом?

Када дође сљедећи Васкрс, стара чуваркућа се не баца тек тако. Вјерује се да је током године "упила" све лоше ствари, па је треба правилно уклонити.

Најчешћи обичаји су:

  • закопавање у земљу
  • бацање у ријеку
  • остављање у природи

На тај начин се симболично завршава један циклус и прави мјесто за нову чуваркућу.

(Жена Блиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

