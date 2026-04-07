Трамп: Вашингтон у потпуности уз Будимпешту и Орбана

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је велики обожавалац премијера Мађарске Виктора Орбана и изразио пуну подршку Вашингтона Будимпешти.
Изјава је дата у телефонском укључењу током говора потпредсједника САД Џејмса Дејвида Венса на предизборном скупу у Будимпешти.
Трамп је похвалио Мађарску због избјегавања проблема изазваних масовном миграцијом, "за разлику од бројних других земаља".
Венс је изјавио да би Мађарска могла постати значајан трговински партнер који ће, под Орбановим вођством, привући рекордне инвестиције из САД.
Потпредсједник САД је у посјети Будимпешти пред парламентарне изборе у Мађарској, заказане за недјељу, 12. април. Трамп је отворено подржао Орбана и његову странку Фидес.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
