Logo
Large banner

Трамп: Вашингтон у потпуности уз Будимпешту и Орбана

Аутор:

АТВ
07.04.2026 19:07

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Allison Robbert

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је велики обожавалац премијера Мађарске Виктора Орбана и изразио пуну подршку Вашингтона Будимпешти.

Изјава је дата у телефонском укључењу током говора потпредсједника САД Џејмса Дејвида Венса на предизборном скупу у Будимпешти.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Трамп је похвалио Мађарску због избјегавања проблема изазваних масовном миграцијом, "за разлику од бројних других земаља".

Венс је изјавио да би Мађарска могла постати значајан трговински партнер који ће, под Орбановим вођством, привући рекордне инвестиције из САД.

Потпредсједник САД је у посјети Будимпешти пред парламентарне изборе у Мађарској, заказане за недјељу, 12. април. Трамп је отворено подржао Орбана и његову странку Фидес.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Виктор Орбан

Америка

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner