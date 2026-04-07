Нетанјаху: Све јачим интензитетом рушимо ирански режим

07.04.2026 17:40

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.
Фото: Tanjug/AP/Ronen Zvulun

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху поручио је данас да Израел “све јачим интензитетом руши ирански режим”.

“Израел руши режим у Ирану све јачом снагом”, рекао је премијер Бењамин Нетанјаху недуго након што је амерички предсједник Доналд Трамп запријетио да би “читава једна цивилизација вечерас могла да умре”, преноси Тајмс оф Израел.

Трампов најновији рок за отварање Ормуског мореуза истиче вечерас у 20.00 часова по источном времену САД (02.00 по средњеевропском времену).

“Све јачим интензитетом рушимо терористички режим у Ирану. Јуче смо уништили транспортне авионе и десетине хеликоптера, а данас смо погодили жељезничке пруге и мостове које користи Револуционарна гарда Ирана”, изјавио је Нетанјаху.

Он је рекао да су пруге и мостови кориштени за транспорт “сировина за оружје, самог оружја и оперативаца који нападају Израел, САД и земље у региону, али такође угњетавају ирански народ”.

Нетанјаху је нагласио да Израел не циља ирански народ, већ настоји да “ослаби и сломи режим терора који 47 година угњетава Иранце”.

Бењамин Нетанјаху

Израел

Израел Иран

Америка

Ормуски мореуз

Прочитајте више

Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

У болници завршила 73 студента: Изненада им позлило током ноћи

10 ч

0
Саша Ковачевић и Зорана чекају прву бебу

Сцена

Саша Ковачевић и Зорана чекају прву бебу

10 ч

0
Васкршња јаја у корпи.

Савјети

Свештеник открива у које три боје никако не треба фарбати јаја

10 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Астролошки преокрет послије 150 година: Ова седмица доноси велике промјене

10 ч

0

Више из рубрике

Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

У болници завршила 73 студента: Изненада им позлило током ноћи

10 ч

0
Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.

Свијет

Венс: Брисел жели да уништи мађарску економију јер мрзи Орбана

10 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Мађарска спремна да организује руско-амерички самит о Украјини

11 ч

0
Иран напао саудијски петрохемијски комплекс

Свијет

Иран напао саудијски петрохемијски комплекс

11 ч

0

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

