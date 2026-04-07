Нетанјаху: Све јачим интензитетом рушимо ирански режим

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху поручио је данас да Израел “све јачим интензитетом руши ирански режим”.
“Израел руши режим у Ирану све јачом снагом”, рекао је премијер Бењамин Нетанјаху недуго након што је амерички предсједник Доналд Трамп запријетио да би “читава једна цивилизација вечерас могла да умре”, преноси Тајмс оф Израел.
Трампов најновији рок за отварање Ормуског мореуза истиче вечерас у 20.00 часова по источном времену САД (02.00 по средњеевропском времену).
“Све јачим интензитетом рушимо терористички режим у Ирану. Јуче смо уништили транспортне авионе и десетине хеликоптера, а данас смо погодили жељезничке пруге и мостове које користи Револуционарна гарда Ирана”, изјавио је Нетанјаху.
Он је рекао да су пруге и мостови кориштени за транспорт “сировина за оружје, самог оружја и оперативаца који нападају Израел, САД и земље у региону, али такође угњетавају ирански народ”.
Нетанјаху је нагласио да Израел не циља ирански народ, већ настоји да “ослаби и сломи режим терора који 47 година угњетава Иранце”.
