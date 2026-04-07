Саша Ковачевић и Зорана чекају прву бебу

07.04.2026 17:29

Фото: Printscreen/Youtube/Saša Kovačević

Вјереница пјевача Саше Ковачевића, Зорана Тасовац у другом је стању и чека прву заједничку бебу са пјевачем.

Наиме, пјевач и његова изабраница ће ускоро добити бебу, што су дуго крили.

Саша Ковачевић у октобру прошле године вјерио изабраницу Зорану Тасовац након 10 година љубави. Зорана је Саши рекла "да" у Атини, а сада су стигле лијепе вијести о принови.

Саши ће ово бити прво дијете, док Зорана има кћерку Искру из брака са Богданом Срејовићем коју је пјевач прихватио као своју.

Саша прижељкивао дијете дуже вријеме

Саша је говорио и о великој жељи да постане отац, преноси Телеграф.

"Надам се. То је сам Господ који каже да ли је вријеме или није и то не зависи само од нас, а да ми имамо жељу, и те како је имамо, али то није нешто на шта ми можемо да утичемо, донекле можемо... Кључ свега је пронаћи особу са којом то желиш и ја свима желим да нађу своју сродну душу, то је једна од најлепших и највећих ствари поред тога да добијеш дијете, наравно. Искра је нама била добра припрема за бебу. Она до шесте, седме године није спавала, будила се у 2, 3 ујутру, па не спава до 4 и то, а ми смо увијек жељели да сви будемо заједно у истој просторији, тако да сам се навикао и на неспавање и морам признати да је у том неком периоду мог момачког живота било тешко прилагодити се у старту јер си навикао на неки други темпо и на неки други живот. У старту је било то да се прилагодиш на неки породичан живот и изазов, али кад постоји љубав сви изазови се лако прелазе."

