Зорица Брунцлик није ОК: Пјевач о здрављу колегинице

Пјевач Аца Живановић ужива већ дуже вријеме у складном браку са Иваном, а у јануару ове године је са њом добио треће дијете. У једном интервјуу говорио је о свему, па и о Зорици Брунцлик.
Пјевач је у разговору за "Блиц" открио зашто немамо прилике да га често виђамо у јавности, а присјетио се и периода када је учествовао у ријалити програму Фарма, када је био у жижи јавности због везе са Тамаром Ђурић.
Аца је открио и шта се дешавало на његовим наступима својевремено и у каквој се пуцњави нашао, као и због чега данас рјеђе наступа.
"Недавно је на свијет дошло и треће дијете, без обзира на то што сам у обавезама свакодневно, породица не треба да трпи. Супруга повлачи већи дио посла, а да она није таква, не бих могао ни да радим све ово што радим. Када је неко музичар и када има породицу, то је све много тешко одржати. Некад се заглави у студију, послије се спава, заглави се до касно, али стиже се све. Немамо помоћ са стране, сами смо и некако смо се добро организовали око свега и то је врло важно", рекао је и додао:
"Што се посла тиче, не појављујем се превише на јавним мјестима, естрада доноси немире, нервозе и разна одрицања, а ја се трудим да ми ништа не трпи. Ни посао, а прије свега породица. Гледам да сам присутан, али немам да понудим превише тога да бих се стално појављивао у медијима. Има доста колега који се стално појављују, добро је кад се пише, па шта год, али ја ипак бира колико се појављујем и гдје. Писало се свашта о мени, углавном неке лоше ствари, али нисам ја ни био пјевач који је имао не знам какве скандале", рекао је Аца Живановић.
Што се тиче Зорице Брунцлик, пјевач тврди да је чуо да њено здравствено стање није баш најбоље, али се труди да о томе превише не говори.
"Чуо сам да Зорица није океј, али не знам тачно све детаље. Не бих о томе да причам", тврди Аца.
Открио је и како се на једном наступу догодила пуцњава.
"Ја радим јако дуго, било је свега и свачега на наступима, разна искуства. Било је свега и преко гране. Никад неће неки озбиљан криминалац да вади пиштоље, него неки мање битни људи који то морају да ураде, да би били важни. Изваде тако пиштољ, па онда добију батине од обезбјеђења", каже Аца и додаје:
"То се редовно дешавало. Цијела Европа је брујала о једној ситуацији на наступу када сам био са покојним Шабаном Шаулићем. Један Турчин је пуцао у дискотеци, послије је пуцао на паркингу, али кад је добро обезбјеђење, немамо ми шта да се мијешамо. Данас је то често, тих година је све било другачије".
