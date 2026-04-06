Драма у Србији: Нестали мајка и четворо дјеце, откривена страшна истина

Аутор:АТВ
Коментари:0
Права драма, налик на филмски трилер, одиграла се у суботу увече у околини Обреновца. Током потраге за мајком и четворо дјеце откривена је страшна позадина случаја.
Док је цијело насеље спавало, полицијске патроле су под ротацијама јуриле кроз ноћ у потрази за пет несталих особа.
Србија
Све је почело језивом информацијом која је стигла до дежурне службе: из куће је нетрагом нестала мајка са четворо мале дјеце! С обзиром на то да је ријеч о угроженим категоријама и великом броју дјеце, полиција није губила ни секунд. За свега неколико минута, околина Обреновца била је под опсадом полицијских снага.
Потрага се завршила лоцирањем мајке и малишана, али оно што су полицајци затекли није био срећан крај, већ почетак откривања породичног пакла.
Видно потресена и у страху, жена је истражитељима отворила душу и открила разлог свог нестанка.
"Морала сам да их спасим!", ријечи су које су одјекнуле током увиђаја.
Несрећна жена признала је да није нестала, већ да је побјегла главом без обзира како би заштитила дјецу и себе од супруга насилника.
Чим је истина испливала на видјело, реакција надлежних била је бескомпромисна. По налогу тужилаштва, полиција је лоцирала и моментално привела мужа.
Хроника
Он је иза решетака, док се мајка и четворо дјеце сада налазе на сигурном, под надзором стручних служби.
Овај случај још једном је подсјетио на језиву стварност породичног насиља која се често крије иза затворених врата, док је брза реакција обреновачке полиције спријечила потенцијалну трагедију већих размјера.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму