Драма у Србији: Нестали мајка и четворо дјеце, откривена страшна истина

АТВ
06.04.2026 18:23

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Права драма, налик на филмски трилер, одиграла се у суботу увече у околини Обреновца. Током потраге за мајком и четворо дјеце откривена је страшна позадина случаја.

Док је цијело насеље спавало, полицијске патроле су под ротацијама јуриле кроз ноћ у потрази за пет несталих особа.

Малени Никола из Титела

Србија

Да те убијем као кера: Напао људе који су дошли да помогну малом Николи

Све је почело језивом информацијом која је стигла до дежурне службе: из куће је нетрагом нестала мајка са четворо мале дјеце! С обзиром на то да је ријеч о угроженим категоријама и великом броју дјеце, полиција није губила ни секунд. За свега неколико минута, околина Обреновца била је под опсадом полицијских снага.

Потрага се завршила лоцирањем мајке и малишана, али оно што су полицајци затекли није био срећан крај, већ почетак откривања породичног пакла.

Видно потресена и у страху, жена је истражитељима отворила душу и открила разлог свог нестанка.

"Морала сам да их спасим!", ријечи су које су одјекнуле током увиђаја.

Несрећна жена признала је да није нестала, већ да је побјегла главом без обзира како би заштитила дјецу и себе од супруга насилника.

Хитно саопштење

Чим је истина испливала на видјело, реакција надлежних била је бескомпромисна. По налогу тужилаштва, полиција је лоцирала и моментално привела мужа.

policija rs

Хроника

Покушај убиства у Бањалуци, огласило се Тужилаштво

Он је иза решетака, док се мајка и четворо дјеце сада налазе на сигурном, под надзором стручних служби.

Овај случај још једном је подсјетио на језиву стварност породичног насиља која се често крије иза затворених врата, док је брза реакција обреновачке полиције спријечила потенцијалну трагедију већих размјера.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Ротација на поицијском аутомобилу.

Србија

Тешка несрећа са смртним исходом: Мушкарац страдао на лицу мјеста

13 ч

0
Малени Никола из Титела

Србија

Да те убијем као кера: Напао људе који су дошли да помогну малом Николи

14 ч

0
Д‌јевојка тешко повријеђена у теретани у Београду: Тегови пали на њу

Србија

Д‌јевојка тешко повријеђена у теретани у Београду: Тегови пали на њу

19 ч

0
Фотографија лошег квалитета приказује кошкање на утакмици Слободе и Вратника играча са навијачима на терену

Србија

Хорор! Хулигани упали на терен и почели да туку тренере и играче

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

57

У Градишци запаљен аутомобил оптуженика у предмету ”Сториџ”

07

52

Обавјештајне службе откриле: "Знамо гдје је Моџтаба Хамнеи"

07

38

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

07

33

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

07

25

Хороскоп за уторак: Дан одлука за Овна и изненађења за Водолију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner