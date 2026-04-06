Logo
Large banner

Тешка несрећа са смртним исходом: Мушкарац страдао на лицу мјеста

Аутор:

АТВ
06.04.2026 18:06

Коментари:

0
Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Једна особа је изгубила живот у саобраћајној несрећи која се догодила у селу Бањица у општини Глоговац (КиМ), преноси РТК1.

Портпаролка полиције за регион Приштине Фљора Ахмети истакла је да се саобраћајна несрећа догодила данас око 9:40 и да су у њој учествовали камион и аутомобил.

Малени Никола из Титела

Србија

Да те убијем као кера: Напао људе који су дошли да помогну малом Николи

"Као посљедица судара, једна особа (мушкарац) је преминула. Његову смрт је на лицу мјеста потврдила медицинска екипа", изјавила је Ахмети.

Она је додала да регионалне саобраћајне јединице истражују околности несреће.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Косово и Метохија

погинуо мушкарац

Хитна помоћ

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стубови за струју.

БиХ

"Новој жељезари" неће бити искључена струја

14 ч

0
Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица: Сарајево не може да сакрије мржњу према породици Трамп

14 ч

17
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Славље у дому Милице Тодоровић, пјевачица се огласила емотивном поруком

14 ч

0
Туча на мечу Слобода - Ветерник, хулигани тукли играче

Фудбал

Незапамћен скандал: Хулигани утрчали на терен и тукли играче Слободе

14 ч

0

Више из рубрике

Малени Никола из Титела

Србија

Да те убијем као кера: Напао људе који су дошли да помогну малом Николи

14 ч

0
Д‌јевојка тешко повријеђена у теретани у Београду: Тегови пали на њу

Србија

Д‌јевојка тешко повријеђена у теретани у Београду: Тегови пали на њу

19 ч

0
Фотографија лошег квалитета приказује кошкање на утакмици Слободе и Вратника играча са навијачима на терену

Србија

Хорор! Хулигани упали на терен и почели да туку тренере и играче

22 ч

0
Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

Србија

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

57

У Градишци запаљен аутомобил оптуженика у предмету ”Сториџ”

07

52

Обавјештајне службе откриле: "Знамо гдје је Моџтаба Хамнеи"

07

38

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

07

33

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

07

25

Хороскоп за уторак: Дан одлука за Овна и изненађења за Водолију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner