Тешка несрећа са смртним исходом: Мушкарац страдао на лицу мјеста

Једна особа је изгубила живот у саобраћајној несрећи која се догодила у селу Бањица у општини Глоговац (КиМ), преноси РТК1.
Портпаролка полиције за регион Приштине Фљора Ахмети истакла је да се саобраћајна несрећа догодила данас око 9:40 и да су у њој учествовали камион и аутомобил.
"Као посљедица судара, једна особа (мушкарац) је преминула. Његову смрт је на лицу мјеста потврдила медицинска екипа", изјавила је Ахмети.
Она је додала да регионалне саобраћајне јединице истражују околности несреће.
