Хорор! Хулигани упали на терен и почели да туку тренере и играче

06.04.2026 09:13

Фотографија лошег квалитета приказује кошкање на утакмици Слободе и Вратника играча са навијачима на терену
Фото: Kurir/Dijana Šćekić

Права драма одиграла се на утакмици између ФК Слобода Доњи Товарник и екипе из Ветерника, када су навијачи гостујућег тима упали на терен и физички напали играче и стручни штаб домаћина!

Утакмица, која је требало да буде спортски догађај, претворила се у потпуни хаос, а фудбал је пао у други план.

Према наводима из клуба, у једном тренутку дошло је до упада хулигана из Ветерника на терен, након чега је услиједио напад на домаће играче.

Током инцидента повређени су представник клуба, помоћни тренер и неколико фудбалера, док су нападачи користили и разне предмете, чиме је додатно угрожена безбједност свих присутних.

"Дешавања ван терена потпуно су засенила утакмицу. Хулигани су упали на терен и напали наше играче и стручни штаб. Повријеђено је више људи, а коришћени су и предмети. Очекујемо реакцију надлежних", рекао је шеф стручног штаба Слободе, Здравко Тривковић.

Из ФК Слобода поручују да најоштрије осуђују насиље и траже хитну реакцију надлежних институција, од Фудбалски савез Србије до Фудбалски савез Војводине.

Овај инцидент још једном је отворио питање безбедности на нижелигашким утакмицама, где се све чешће дешавају слични испади.

Јасно је да овакве сцене немају никакве везе са спортом и да представљају озбиљан проблем који захтева хитну реакцију.

(Курир)

Лажна дојава о бомби, нема безбједносних пријетњи

