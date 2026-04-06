Трамп: Очекујем договор са Ираном у наредним данима, не и недјељама

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је синоћ да очекује да Сједињене Америчке Државе постигну договор са Ираном у наредним данима, али не и недјељама.
"Ако се деси, десиће се. Ако не, дићи ћемо целу земљу у ваздух. Као што сам рекао, биће то "дан мостова" и "дан електрана" у Ирану", рекао је Трамп, преноси аустралијска телевизија АБЦ њуз.
Према његовим ријечима, "мало тога неће бити у игри" ако се договор не постигне, а на питање да ли то укључује бомбардовање цивилне инфраструктуре у Ирану, он је рекао да на то не жели да одговори.
Економија
Берзе у страху од ултиматума који је Бијела кућа издала Ирану: Цијене нафте расту
Упитан да ли ће продужити рок до када Иран треба да одговори на мировне услове, Трамп је рекао да Техеран има довољно времена.
"Ако не буду хтјели договор, земља ће им нестати", рекао је амерички предсједник.
Трамп је претходно рекао да постоји могућност постизања договора са Ираном до уторка, али је упозорио да ће Сједињене Америчке Државе, уколико до тога не дође, предузети снажну акцију.
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
