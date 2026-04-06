Трамп: Очекујем договор са Ираном у наредним данима, не и недјељама

06.04.2026 08:43

Предсједник Доналд Трамп и државна тужитељка Пам Бонди слушају док директор ФБИ-ја Каш Пател говори током догађаја у Овалној соби Бијеле куће, 15. октобра 2025. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/John McDonnell

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је синоћ да очекује да Сједињене Америчке Државе постигну договор са Ираном у наредним данима, али не и недјељама.

"Ако се деси, десиће се. Ако не, дићи ћемо целу земљу у ваздух. Као што сам рекао, биће то "дан мостова" и "дан електрана" у Ирану", рекао је Трамп, преноси аустралијска телевизија АБЦ њуз.

Према његовим ријечима, "мало тога неће бити у игри" ако се договор не постигне, а на питање да ли то укључује бомбардовање цивилне инфраструктуре у Ирану, он је рекао да на то не жели да одговори.

Упитан да ли ће продужити рок до када Иран треба да одговори на мировне услове, Трамп је рекао да Техеран има довољно времена.

"Ако не буду хтјели договор, земља ће им нестати", рекао је амерички предсједник.

Трамп је претходно рекао да постоји могућност постизања договора са Ираном до уторка, али је упозорио да ће Сједињене Америчке Државе, уколико до тога не дође, предузети снажну акцију.

Прочитајте више

Иран Техеран напад

Свијет

Медији пишу: Почели преговори о прекиду ватре на 45 дана?

1 д

0
Ово је сатница за отварање Хормушког мореуза

Свијет

1 д

0
Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Шта ће се десити у уторак? Најжешћа пријетња Доналда Трампа до сада

1 д

0
Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

Свијет

1 д

0

Више из рубрике

Иран Техеран напад

Свијет

1 д

0
Виктор Орбан

Свијет

У каквом је стању гасовод? Орбан кренуо ка мађарско-српској граници

1 д

0
Ерол Маск отац Илона Маска

Свијет

Отац Илона Маска тврди да је Епстин жив

1 д

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Земљотрес јачине 4,6 степени погодио Грчку

1 д

0

Фицо потврдио: Идем у Москву на прославу Дана побједе

Шолаја за АТВ: Данашња посјета добар показатељ да Република Српска иде у добром правцу

У Градишци запаљен аутомобил оптуженика у предмету ”Сториџ”

Обавјештајне службе откриле: "Знамо гдје је Моџтаба Хамнеи"

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

