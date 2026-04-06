Земљотрес јачине 4,6 степени погодио Грчку

Земљотрес јачине 4,6 степени погодио је Грчку, с епицентром 149 км од Ларисе. Потрес је био снажан, али за сада нема извјештаја о повређенима или материјалној штети.
Грчку је данас погодио земљотрес јачине 4,6 степени по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ). Епицентар земљотреса био је на дубини од пет километара и удаљености од 149 километара од града Ларисе.
On 2026-04-06, at 04:20:50 (UTC), there was an earthquake around 1 km WNW of Rodotópi, Greece. The depth of the hypocenter is about 10.0km, and the magnitude of the earthquake is estimated to be about 4.6.https://t.co/moppEZWCpc pic.twitter.com/YCM0ZaUE07— World EQ Locator (@WorldEQLocator) April 6, 2026
За сада нема извјештаја о повређенима или материјалној штети. Према наводима очевидаца објављеним на веб-сајту ЕМСЦ, потрес се осјетио снажно и трајао је дуго.
