"Као земљотрес": Ово је први симптом можданог удара који је доживио Сале Тропико

Александар Цветковић, фронтмен групе "Тропико бенд", открио је да доживио мањи мождани удар. Сале Тропико је знао да се не осјећа добро, али није знао да јасно дефинише симптоме.
Истакао је да му се све "љуљало попут ролеркостера", а потом је ћерке упитао "да ли и оне осјећају земљотрес". Вртоглавица или осјећај окретања био је први симптом можданог удара.
Према Кливленд клиници, мождани удар је хитно медицинско стање које настаје када ваш мозак не добије довољно крви. Зачепљен крвни суд или крварење у мозгу могу да изазову мождани удар.
Који су симптоми можданог удара?
Мождани удар може да изазове различите симптоме у зависности од тога који дио мозга је захваћен. Неки од најчешћих симптома су:
Мождани удар траје онолико дуго колико мозак не добија одговарајућу количину крви. Ћелије мозга умиру ако предуго остану без кисеоника из свјеже крви. Ако довољно можданих ћелија у неком подручју умре, оштећење постаје трајно. То може да изазове трајне инвалидитете и друге промјене.
Обнављање нормалног протока крви може да спречи трајно оштећење или смањи његову тежину. Зато је вријеме кључно у лечењу можданог удара. Симптоми и заостали ефекти могу да трају годину дана или дуже.
Мождани удар може да изазове много различитих симптома. Да бисте препознали знаке упозорења код себе или ближњих, запамтите скраћеницу "BE FAST":
