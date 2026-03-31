Logo
Large banner

"Као земљотрес": Ово је први симптом можданог удара који је доживио Сале Тропико

Аутор:

АТВ
31.03.2026 18:12

Коментари:

0
Александар Цветковић, фронтмен групе "Тропико бенд", открио је да доживио мањи мождани удар. Сале Тропико је знао да се не осјећа добро, али није знао да јасно дефинише симптоме.

Истакао је да му се све "љуљало попут ролеркостера", а потом је ћерке упитао "да ли и оне осјећају земљотрес". Вртоглавица или осјећај окретања био је први симптом можданог удара.

Шта је мождани удар?

Према Кливленд клиници, мождани удар је хитно медицинско стање које настаје када ваш мозак не добије довољно крви. Зачепљен крвни суд или крварење у мозгу могу да изазову мождани удар.

Симптоми и узроци

Који су симптоми можданог удара?

Мождани удар може да изазове различите симптоме у зависности од тога који дио мозга је захваћен. Неки од најчешћих симптома су:

  • - афазија (отежан говор или потпуни губитак говора),
  • - замагљен вид или дупли вид,
  • - конфузија или узнемиреност,
  • - вртоглавица или осјећај окретања,
  • - главобоља (обично изненадна и јака),
  • - губитак контроле мишића на једној страни лица,
  • - губитак координације или неспретност,
  • - губитак памћења,
  • - промјене расположења или нагле промјене личности,
  • - мучнина и повраћање,
  • - укочен врат,
  • - губитак свијести или онесвешћивање,
  • - неразговетан, успорен или "искривљен" говор,
  • - изненадно погоршање или губитак чула (укључујући вид, слух, мирис, укус и додир),
  • - слабост или парализа једне стране лица и тијела.

Колико траје мождани удар?

Мождани удар траје онолико дуго колико мозак не добија одговарајућу количину крви. Ћелије мозга умиру ако предуго остану без кисеоника из свјеже крви. Ако довољно можданих ћелија у неком подручју умре, оштећење постаје трајно. То може да изазове трајне инвалидитете и друге промјене.

Обнављање нормалног протока крви може да спречи трајно оштећење или смањи његову тежину. Зато је вријеме кључно у лечењу можданог удара. Симптоми и заостали ефекти могу да трају годину дана или дуже.

Који су знаци упозорења на мождани удар?

Мождани удар може да изазове много различитих симптома. Да бисте препознали знаке упозорења код себе или ближњих, запамтите скраћеницу "BE FAST":

  • - B (Balance - равнотежа). Обратите пажњу на изненадан губитак равнотеже.
  • - E (Eyes - очи). Пазите на изненадан губитак вида или промјене вида на једном или оба ока.
  • - F (Face - лице). Насмејте се. Погледајте да ли једна страна лица виси.
  • - A (Arms - руке). Подигните обе руке. Ако неко има мождани удар, једна рука ће слабити, спуштати се или падати на начин на који иначе не би.
  • - S (Speech - говор). Говор може да постане неразговетан или особа има проблем да пронађе праве ријечи.
  • - T (Time - вријеме). Вријеме је пресудно, одмах позовите помоћ. Ако је могуће, погледајте на сат или телефон да забиљежите када су симптоми почели. Информација о тачном почетку симптома помаже љекарима да изаберу најбољи начин лијечења.

(Мондо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сале тропико мождани

moždani udar

Kako prepoznati moždani udar?

tropic

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner