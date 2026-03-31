Logo
Large banner

Шокантни резултати студије: Вејп изазива рак плућа и усне дупље

Аутор:

АТВ
31.03.2026 11:03

Коментари:

0
Фото: АТВ

Истраживачи са Универзитета Новог Јужног Велса у Сиднеју објавили су преглед доказа који указује да вејпинг вјероватно изазива рак плућа и усне дупље, позивајући регулаторе да одмах дјелују како би заштитили људе, посебно дјецу.

Преглед је обухватио студије на животињама, извјештаје о случајевима код људи и лабораторијска истраживања објављена између 2017. и 2025. године, пренио је Гардијан.

Утврђено је да електронске цигарете изазивају биолошке промјене повезане са ризиком од рака, укључујући оштећење ДНК и упалу.

"На основу свих доказа утврдили смо да електронске цигарете вјероватно изазивају рак плућа и рак усне дупље, иако не можемо да кажемо колики ће терет бити", рекао је коаутор ванредни професор Бернард Стјуарт.

Главни аутор, ванредни професор Фреди Ситас, истакао је да су рана упозорења често игнорисана и упозорио да се не понови иста ситуација као са пушењем цигарета, када је пробој доказа о канцерогености трајао деценијама.

Стручњаци напомињу да вејпинг није безбједна алтернатива пушењу, посебно за младе људе који никада нису пушили, и позивају на строжу регулацију и ограничење приступа производима за вејпинг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

вејп

пушење

рак плућа

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner