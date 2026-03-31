Самолијечење преко интернета забрињава љекаре

Све већи број грађана Републике Српске користи интернет како би пронашао информације о здрављу, али љекари упозоравају да таква пракса може бити корисна само као први корак, док самостално узимање терапије може бити опасно.
Према подацима Републичког завода за статистику, у прошлој години чак 73,5 одсто корисника интернета у Републици Српској претраживало је теме везане за здравље. "Најчешће су тражене информације о симптомима грипа, високом крвном притиску, лијековима против болова, операцијама, исхрани и мјерама за побољшање здравља. Осим тога, 37 одсто корисника интернета интересовало се за ментално здравље, укључујући депресију, стрес, анксиозност и поремећаје у исхрани. То нам говори да већина људи користи претраживаче за такозвану предијагностику", казали су из Републичког завода за статистику.
Додају да треба имати на уму да интернет често може довести до погрешних информација и закључака, те до непотребних брига.
"Може бити користан јер нуди брзе информације и савјете, али и конкретну адресу - докторску ординацију", навео је Републички завод за статистику.
Статистике показују да 70-80 одсто корисника интернета у развијеним и земљама у развоју прве информације о здрављу траже на интернету и претражују симптоме на мрежи, прије него што закажу преглед код љекара.
Гордана Савин, помоћник директора за медицинска питања у Дому здравља у Бијељини, каже за "Независне новине" да људи користе интернет као први корак у информисању.
"То им у неку руку може бити корисно. Неки се чак и детаљно информишу или разговарају путем алата попут ChatGPT-a, негдје га прихвате као и пријатеља, па прво од њега траже информације, да би након тога заказали термин код љекара. Међутим, то је често селективно знање и може бити опасно. Срећом, лијекове попут антидепресива није могуће добити без љекарског рецепта", истиче Савинова.
Додаје када је, на примјер, у питању депресија, пацијенти могу урадити разне тестове на интернету, али за одабир терапије и антидепресива заиста су потребни стручњаци, као и за остале врсте терапија, пишу Независне.
"У мојој пракси углавном је старија популација, која није вична кориштењу интернета и више вјерује љекарима, те редовно долази на прегледе. Интернет је препун разних садржаја, а и умјетна интелигенција, попут ChatGPT-a, нуди различите информације, али оне могу бити селективне. Може помоћи у савјетима везаним за стил живота, али када је ријеч о фармакологији и узимању лијекова на своју руку уз помоћ интернета - то није препоручљиво и то је оно чега се ми као љекари највише бојимо", казала је Савинова.
Истиче да то може бити опасно по људе.
"Срећа је што данас живимо у времену када се лијекови не могу добити без електронског рецепта и апотеке их не издају тако лако. То је, заправо, највећа сигурност за пацијенте", закључила је Савинова.
Бранислав Лолић, педијатар из Бањалуке, истиче да лијечење путем интернета може послужити само за добијање општих информација и усмјерење.
"Недопустиво је и код дјеце и код одраслих да се упуштају у самолијечење или самодијагностику. То може бити добар пут да се добије нека основна информација, али ништа више", казао је Лолић.
