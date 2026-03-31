Породична трагедија потресла јавност: Троје дјеце остало без родитеља у само неколико сати

31.03.2026 07:34

Фото: Pixabay

Локална заједница у Волосу у Грчкој дубоко је потресена породичном трагедијом која се одиграла у веома кратком временском размаку, остављајући троје дјеце без оба родитеља.

Све је почело смрћу 54-годишње Афентуле Ксафи-Касапоглу, која је сахрањена јуче у атмосфери велике туге.

илу-пиштољ-08092025

Међутим, трагедија се ту није завршила.

Сљедећег јутра, њен супруг Димитрис Касапоглу, такође стар 54 године, пронађен је мртав у свом дому, што је родбину и пријатеље гурнуло у још дубљу жалост.

Према доступним информацијама, човјек није могао да поднесе губитак своје супруге, са којом је основао породицу и подигао троје дјеце, те је преминуо свега неколико сати након њене сахране.

Најтеже је погођено њихово троје дјеце, који су практично у једном дану остали без оба родитеља, а у шоку су и баке, деке и остала родбина који још увијек не може да схвати размјере овог губитка.

-nasa-12092025

Сахрана Димитрија Касапоглуа биће одржана у уторак, 31. марта у 11.30 часова, у цркви Благовештења у Волосу - истој оној у којој су се дан раније рођаци и пријатељи опростили од његове супруге.

Овај случај изазвао је снажне емоције широм Грчке, јер је ријеч о трагичном сплету околности који је шокирао не само породицу, већ и читаву јавност.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

