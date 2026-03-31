Погођен кувајтски танкер, могуће изливање нафте

Аутор:АТВ
Коментари:1
Кувајтска нафтна корпорација саопштила је да је погођен велики кувајтски танкер за сирову нафту "Ал Салми" у, како је наведено, иранском нападу док је био усидрен у луци Дубаи у Уједињеним Арапским Емиратима.
Према наводима државне новинске агенције КУНА, напад је изазвао оштећења на броду и пожар на танкер у тренутку када је био потпуно натоварен сировом нафтом, пренио је Ројтерс.
Србија
Земљотрес у Србији, затресло се код овог града
Издата су упозорења на могућност изливања нафте у околним водама, није било пријављених жртава.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму