Лажна учитељица осуђена на 4.5 године затворске казне

Жена је годинама радила као наставница у неколико њемачких савезних покрајина, без одговарајућих квалификација. Сада мора у затвор четири и по године.
Окружни суд у Хајделбергу прогласио је 41-годишњакињу, која је све признала, кривом за превару и фалсификовање исправа.
Судија је изјавио да је потребно да врати око 124.000 евра (242.510 КМ).
Према суду, казна обухвата и условне казне за ранија кривична дјела.
Жена је предавала математику, физику и хемију у приватним школама у Хајделбергу и Хомбургу. Фалсификовала је дипломе са факултета, као и увјерење да није кажњавана, без евиденције о претходним дјелима.
Само у Хајделбергу, према наводима суда, од 2021. до 2024. године, преваром је стекла бруто плату од скоро 200.000 евра (391.150 КМ).
У Хомбургу је од јануара до априла прошле године зарадила око 11.000 евра (21.510 КМ). Због сличних дјела је раније већ осуђивана.
Осим тога, наводно је поднијела захтјев за кредит у банци од 25.000 евра (48.890 КМ), користећи кривотворене потврде о примањима, преноси Радио Сарајево.
Адвокат је прошлог понедјељка, на почетку суђења, у име своје клијенткиње признао све оптужбе.
Тада је тобожња учитељица рекла да осјећа „крајњу срамоту“. Током изрицања пресуде дјеловала је потресено, пише ДПА.
