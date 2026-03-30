То је нешто много мрачније: Венс о правој природи НЛО, огласио се и Обама о строго поверљивим подацима

30.03.2026 21:56

То је нешто много мрачније: Венс о правој природи НЛО, огласио се и Обама о строго поверљивим подацима
Фото: Tanjug / AP

Потпредсједник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс (J. D. Vance) изјавио је да вјерује како би неидентификовани летећи објекти могли бити повезани са „демонима“, а не са ванземаљцима.

Гостујући у конзервативном подкасту „Бени шоу“ (The Benny Show), Венс је рекао да још није имао времена да проучи владине документе о неидентификованим аномалним феноменима, чије је објављивање најавио амерички предсједник Доналд Трамп.

„Заправо нисам. Нисам имао довољно времена за то, али хоћу. Вјерујте ми, опсједнут сам тиме“, рекао је Венс.

„То су небеска бића, а не ванземаљци“

Венс је истакао да не вјерује да је ријеч о ванземаљцима:

„Не мислим да су то ванземаљци, мислим да су то демони, али то је дужа расправа.“

На додатно питање појаснио је свој став:

„Мислим да постоје небеска бића која лете около и раде чудне ствари људима. Људи имају потребу да све такве појаве називају ванземаљцима“, рекао је он.

Позивање на религију и хришћанство

Говорећи из религијског угла, посебно из перспективе хришћанства, Венс је навео:

„Свака велика свјетска религија, укључујући хришћанство у које ја вјерујем, препознаје да постоје чудне ствари које је тешко објаснити. Када чујем за натприродне појаве, ја то посматрам кроз хришћанско разумијевање – постоји много добра, али постоји и зло.“

Додао је и:

„Један од највећих трикова ђавола је да убиједи људе да никада није постојао.“

Истрага о НЛО феноменима

Венс је поручио да планира да се озбиљно посвети истраживању ове теме и да „дође до дна“ приче о НЛО појавама и наводним сусретима са непознатим бићима.

Његове изјаве долазе у тренутку када су и бивши предсједник Барак Обама (Barack Obama) и Доналд Трамп (Donald Trump) под лупом јавности због онога што знају о НЛО феноменима.

Шта кажу Обама и Трамп

Барак Обама је недавно морао да појасни своју ранију изјаву након што је у једном подкасту сугерисао да су ванземаљци „стварни“, истичући касније да током свог мандата није видио никакве доказе за то.

Са друге стране, Трамп је најавио да је наложио институцијама да започну процес идентификације и објављивања докумената повезаних са „ванземаљским животом“.

На питање да ли ће влада заиста објавити све информације, Венс је кратко одговорио:

„Радимо на томе.“

