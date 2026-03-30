Трагедија у Аргентини: Дјечак (15) убио једног и ранио осам ученика у школи

Аутор:АТВ
Петнаестогодишњи дјечак данас је отворио ватру у школи Маријано Морено у мјесту Сан Кристобал у аргентинској провинцији Санта Фе, усмртивши једног ученика и ранивши још осморо, саопштиле су власти.
Нападач је приведен одмах након инцидента, наводи локална влада, преноси аргентински портал Насион.
Шест ученика претрпјело је лакше повреде док су бјежали са мјеста догађаја и сви су ван животне опасности.
Два друга ученика пребачена су у Регионалну болницу „Рафаела“, од којих је један у озбиљном, али стабилном стању.
Према ријечима једне од ученица, нападач је виђен како излази из тоалета са пиштољем и почиње да пуца у ваздух, након чега су сви почели да бјеже.
Инцидент се догодио док су ученици чекали да се подигне национална застава, ритуал који се свакодневно изводи прије почетка наставе у школи у граду са око 16.000 становника.
Власти вјерују да је нападач користио сачмарицу. Настава је привремено обустављена, а ученици послати кућама.
Идентитет нападача и жртава није одмах објављен.
Судске власти су саопштиле да петнаестогодишњи дјечак који је отворио ватру у школи Маријано Морено у Сан Кристобалу неће бити кривично гоњен према важећем законодавству, јер нови Закон о малољетничком кривичном поступку, који предвиђа кривичну одговорност од 14 година, још није ступио на снагу и примјењиваће се за 180 дана.
Према важећим прописима, најдужа казна која се може изрећи малољетном починиоцу кривичног дјела је 15 година затвора у специјализованом центру за малољетнике, уз програме ресоцијализације, до пунољетства, када ће се размотрити евентуални трансфер у редован затворски систем.
Правосудне власти такође ће утврдити како је дјечак дошао до ватреног оружја и да ли постоји одговорност родитеља или одраслих из његовог блиског окружења.
Каролина Морели, координатор образовања у општини, изјавила је да је нападач био добар ученик, мирног понашања, што су потврдили и његови другови из разреда.
Морели је нагласила потребу за јачим ангажовањем образовног и социо-емоционалног рада са ученицима, укључујући праћење њиховог породичног и друштвеног окружења, преноси Танјуг.
