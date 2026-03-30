Трагедија у Аргентини: Дјечак (15) убио једног и ранио осам ученика у школи

30.03.2026 21:21

Петнаестогодишњи дјечак данас је отворио ватру у школи Маријано Морено у мјесту Сан Кристобал у аргентинској провинцији Санта Фе, усмртивши једног ученика и ранивши још осморо, саопштиле су власти.

Нападач је приведен одмах након инцидента, наводи локална влада, преноси аргентински портал Насион.

Шест ученика претрпјело је лакше повреде док су бјежали са мјеста догађаја и сви су ван животне опасности.

Два друга ученика пребачена су у Регионалну болницу „Рафаела“, од којих је један у озбиљном, али стабилном стању.

Према ријечима једне од ученица, нападач је виђен како излази из тоалета са пиштољем и почиње да пуца у ваздух, након чега су сви почели да бјеже.

Инцидент се догодио док су ученици чекали да се подигне национална застава, ритуал који се свакодневно изводи прије почетка наставе у школи у граду са око 16.000 становника.

Власти вјерују да је нападач користио сачмарицу. Настава је привремено обустављена, а ученици послати кућама.

Идентитет нападача и жртава није одмах објављен.

Судске власти су саопштиле да петнаестогодишњи дјечак који је отворио ватру у школи Маријано Морено у Сан Кристобалу неће бити кривично гоњен према важећем законодавству, јер нови Закон о малољетничком кривичном поступку, који предвиђа кривичну одговорност од 14 година, још није ступио на снагу и примјењиваће се за 180 дана.

Према важећим прописима, најдужа казна која се може изрећи малољетном починиоцу кривичног дјела је 15 година затвора у специјализованом центру за малољетнике, уз програме ресоцијализације, до пунољетства, када ће се размотрити евентуални трансфер у редован затворски систем.

Правосудне власти такође ће утврдити како је дјечак дошао до ватреног оружја и да ли постоји одговорност родитеља или одраслих из његовог блиског окружења.

Каролина Морели, координатор образовања у општини, изјавила је да је нападач био добар ученик, мирног понашања, што су потврдили и његови другови из разреда.

Морели је нагласила потребу за јачим ангажовањем образовног и социо-емоционалног рада са ученицима, укључујући праћење њиховог породичног и друштвеног окружења, преноси Танјуг.

Прочитајте више

Крвопролиће у Покемон шопу, људи бјеже у паници (ВИДЕО)

Свијет

Крвопролиће у Покемон шопу, људи бјеже у паници (ВИДЕО)

4 д

0
Огласила се полиција о рафалима и ратним заставама тзв. Армије БиХ

БиХ

Огласила се полиција о рафалима и ратним заставама тзв. Армије БиХ

3 д

1
Цијене кирија дивљају, али не и у Бечу

Занимљивости

Цијене кирија дивљају, али не и у Бечу

3 ч

0
Домаћин остао без пола стада: Срушила се зграда и убила му овце

Друштво

Домаћин остао без пола стада: Срушила се зграда и убила му овце

3 ч

0

Више из рубрике

Америка преговара са Ираном

Свијет

Америка преговара са Ираном

4 ч

0
Њемачка враћа азиланте: Сви кућама осим доктора

Свијет

Њемачка враћа азиланте: Сви кућама осим доктора

4 ч

0
Тајни знак у саунама значи само једно: Откривене "оргије" на форумима

Свијет

Тајни знак у саунама значи само једно: Откривене "оргије" на форумима

5 ч

0
Драма у Њемачкој: Дјечак избоден испред школе

Свијет

Драма у Њемачкој: Дјечак избоден испред школе

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Европа у страху: "Посљедице ће бити огромне"

22

52

Партизан рутински против Босне у Београду

22

49

Анћелоти отписао БиХ

22

46

Лажна учитељица осуђена на 4.5 године затворске казне

22

44

Наплаћивање пролаза кроз Ормуски мореуз: Приједлог закона у иранском парламенту?

