Цијене кирија дивљају, али не и у Бечу

Цијене станова и кирија широм Европе биљеже континуиран раст, док приходи грађана не прате исти темпо. Ново истраживање пројекта ХАУС4ОЛ (HOUSE4ALL) показује да је становање све теже приуштиво, посебно за младе и самце у великим градовима.
Становање постаје један од највећих финансијских изазова за грађане широм Европе, док разлика између плата и цијена некретнина наставља да расте.
Према подацима пројекта ХАУС4ОЛ (HOUSE4ALL), који је развијен на Техничком универзитету у Бечу (Technische Universität Wien) у сарадњи с међународним партнерима, први пут су доступни упоредиви подаци о цијенама најма и куповине станова у односу на приходе становништва широм Европе.
Резултати показују да је проблем најизраженији у великим градовима и економским центрима, гдје цијене становања расту знатно брже од плата.
Највећи притисак осјећају млади који живе сами и изнајмљују мање станове, гдје је цијена по квадратном метру највиша.
У многим европским државама све је израженији тренд одгађања осамостаљења, а дио младих остаје у родитељским домовима управо због високих трошкова становања.
Највише цијене биљеже главне престонице и економски центри, али и туристичке и обалне регије, гдје додатни притисак стварају краткорочни најам и куповина некретнина за одмор.
С друге стране, рурална подручја имају ниже цијене, али и пад потражње због исељавања становништва.
Као изузетак у европским оквирима издваја се Беч, гдје велики удио градских станова и регулисана политика најма и даље омогућавају релативно приступачне цијене становања.
Модел бечког јавног становања често се наводи као примјер како активна политика може утицати на стабилност тржишта некретнина.
Истраживање упозорава и на додатни изазов: енергетске обнове зграда, иако неопходне за климатске циљеве, у кратком року могу довести до раста кирија.
Тај феномен, познат као „енергетска гентрификација“ (energy gentrification), може довести до исељавања станара с нижим примањима из обновљених објеката.
Растући трошкови становања све више утичу на политичке одлуке у европским државама, а очекује се да ће ова тема у наредним годинама бити један од приоритета политика Европске уније.
(Фокус)
