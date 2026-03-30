Домаћин остао без пола стада: Срушила се зграда и убила му овце

30.03.2026 20:59

Домаћин остао без пола стада: Срушила се зграда и убила му овце
Фото: Agroklub

Слабашна кровна конструкција штале попустила је под тежином обилног снијега и усмртила 20-так грла оваца и јањади у селу Тржац код Цазина. Према ријечима домаћина Мехмеда Џинића, несрећа се догодила у петак, 27. марта, око 12 сати.

"Пало је 70 центиметара снијега, зграда је била слаба и пала је, убило ми 15 оваца и 5 јањаца", каже Мехмед, појашњавајући да је имао 30 оваца и неколико јањади те да се уз срушени објекат налазио и тор.

Џинићи живи од узгоја оваца, Мехмед прича да од тога прехрањује породицу и школује дијете. "Божија судбина, од тога не можеш побјећи", додаје с тешким уздахом. Но, не губи вјеру у људе, који су помоћ најавили и то, како каже, захваљујући Адему Ахметашевићу који је одмах стигао на његово имање и покренуо акцију помоћи.

"Има добрих људи, неко ће дати нешто пара, неко овцу. Један човјек ми је већ дотјерао козу из Стијене", каже нам.

До сада како наводи нико од представника институција га није посјетио. Захваљујући комшијама успио је закопати страдала грла. Снијега овд‌је још увијек има, најмање 30 центиметара, каже.

Преживјеле овце за сада је смјестио у гаражу, док је невремена, послије ће се сналазити и градити нови објекат. Мехмед не тражи пуно, вјерује да ће му народ помоћи како би превазишао несрећу која га је задесила.

(Агроклуб)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Више од 30 кућа под водом: Клизишта и поплаве угрожавају Сребреник и Живинице

Друштво

Више од 30 кућа под водом: Клизишта и поплаве угрожавају Сребреник и Живинице

3 ч

0
Тиндер мијења правила због генерације З

Занимљивости

Тиндер мијења правила због генерације З

3 ч

0
Дајхман објавио колико је продао ципела и зарадио новца у БиХ

Економија

Дајхман објавио колико је продао ципела и зарадио новца у БиХ

3 ч

0
Козарска Дубица: За санацију пет кључних тачака на водозаштитним објектима 2,4 милиона КМ

Градови и општине

Козарска Дубица: За санацију пет кључних тачака на водозаштитним објектима 2,4 милиона КМ

4 ч

0

Више из рубрике

Више од 30 кућа под водом: Клизишта и поплаве угрожавају Сребреник и Живинице

Друштво

Више од 30 кућа под водом: Клизишта и поплаве угрожавају Сребреник и Живинице

3 ч

0
У Дервенти стабилно, нема потребе за ванредним мјерама

Друштво

У Дервенти стабилно, нема потребе за ванредним мјерама

4 ч

0
Главни ријечни токови под контролом, бујичне воде направиле проблем у Приједору

Друштво

Главни ријечни токови под контролом, бујичне воде направиле проблем у Приједору

4 ч

0
Драгана Божић узела муштулук доктору Алексићу: Изненадила га у емисији уживо

Друштво

Драгана Божић узела муштулук доктору Алексићу: Изненадила га у емисији уживо

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Европа у страху: "Посљедице ће бити огромне"

22

52

Партизан рутински против Босне у Београду

22

49

Анћелоти отписао БиХ

22

46

Лажна учитељица осуђена на 4.5 године затворске казне

22

44

Наплаћивање пролаза кроз Ормуски мореуз: Приједлог закона у иранском парламенту?

