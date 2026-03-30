Домаћин остао без пола стада: Срушила се зграда и убила му овце

Аутор:АТВ
Коментари:0
Слабашна кровна конструкција штале попустила је под тежином обилног снијега и усмртила 20-так грла оваца и јањади у селу Тржац код Цазина. Према ријечима домаћина Мехмеда Џинића, несрећа се догодила у петак, 27. марта, око 12 сати.
"Пало је 70 центиметара снијега, зграда је била слаба и пала је, убило ми 15 оваца и 5 јањаца", каже Мехмед, појашњавајући да је имао 30 оваца и неколико јањади те да се уз срушени објекат налазио и тор.
Џинићи живи од узгоја оваца, Мехмед прича да од тога прехрањује породицу и школује дијете. "Божија судбина, од тога не можеш побјећи", додаје с тешким уздахом. Но, не губи вјеру у људе, који су помоћ најавили и то, како каже, захваљујући Адему Ахметашевићу који је одмах стигао на његово имање и покренуо акцију помоћи.
"Има добрих људи, неко ће дати нешто пара, неко овцу. Један човјек ми је већ дотјерао козу из Стијене", каже нам.
До сада како наводи нико од представника институција га није посјетио. Захваљујући комшијама успио је закопати страдала грла. Снијега овдје још увијек има, најмање 30 центиметара, каже.
Преживјеле овце за сада је смјестио у гаражу, док је невремена, послије ће се сналазити и градити нови објекат. Мехмед не тражи пуно, вјерује да ће му народ помоћи како би превазишао несрећу која га је задесила.
(Агроклуб)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Економија
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму