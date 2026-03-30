Главни ријечни токови под контролом, бујичне воде направиле проблем у Приједору

Мјештани приједорских насеља санирају штете које су у протекла два дана донијеле бујичне воде са планине Козаре.
Иако су главни ријечни токови под контролом вода се из дворишта у појединим дијеловима града још увијек није потпуно повукла, што ствара оправдан страх због најављених падавина за наредне дане.
"Тамо однијело и кромпира и земље и свашта, стално се бојимо не знамо шта би.“
„Дјеца иду у школу шта ја знам како ће реаговати још Милошевица доле и шта ја знам а ово око куће бојим се дјеци, дјецу не смијем пустити вани", кажу грађани.
Градске службе у протекла два дана подијелиле су 300 врећа напуњених пијеском, а на критичним тачкама подигнути су земљани насипи. Да су управо бујичне воде главни проблем потврђују и у Одсјеку цивилне заштите.
"Предвидјели смо и безбједносном процјеном девет врста поплава, ова поплава што је сад дошла дошла је преко бујичних вода са Козаре, ријека Сана и Гомјеница нису излиле бујичне воде су направиле, срећа није се ушло у куће, вода је заплавила дворишта", каже Мирослав Крнета, шеф Одсјека цивилне заштите Града Приједора.
Према информацијама надлежних служби, најављени пораст температуре у наредним данима не би требало да изазове нагло отапање снијега са Грмеча. Снабдијевање електричном енергијом је стабилно и сви далеководи су у функцији осим трафостанице на Лисини, гдје још није активирана нисконапонска мрежа.
Ситуација са водостајима ријека и бујичних потока на подручју Приједора тренутно је стабилна и под контролом поручено је из градског Одсјека цивилне заштите. Упркос порасту водостаја ситуација није забрињавајућа иако је у одређеним дијеловима приједорских насеља вода у дворишту и даље присутна. У горњем току ријеке Сане код Санског Моста водостај износи 180 центиметара уз благе осцилације од два до три центиметра али са тенденцијом опадања. Такође су сви путни правци на подручју Приједора проходни осим дионице Козарац-Мраковица која се према подацима Полицијске управе Приједор одвија у једној траци.“
