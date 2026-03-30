У Дрвару сутра Дан жалости

АТВ
30.03.2026 18:17

Несрећа код Кључа, погинуо полицајац, други критично
У Дрвару је сутра Дан жалости због погибије двадесетседмогодишњег полицајца Милана Папка у саобраћајној несрећи на превоју Ланиште код Кључа.

Начелница општине Дрвар Душица Рунић изјавила је да је цијела локална заједница потресена вијешћу о прераној смрти младог полицајца, који је био познат по честитости и преданости служби.

Милан Папак

Страшна трагедија: Ово је млади полицајац који је страдао, огласио се МУП

- Милан је био пожртвован полицајац и узоран младић. Његов одлазак је ненадокнадив губитак за нашу општину. Породици и колегама упућујемо изразе најдубљег саучешћа - истакла је Рунићева.

Она је рекла да ова трагедија још једном опомиње на ризике којима су свакодневно изложени запослени из ове регије због велике удаљености радних мјеста и лоше путне комуникације.

Припадник Полицијске станице Рибник Милан Папак погинуо је јутрос у саобраћајној несрећи на магистралном путу Босански Петровац - Кључ, у насељу Ланиште, док је његов колега тешко повријеђен и у критичном је стању.

Несрећа се догодила јутрос у 6.30 часова, када су се полицајци из ноћне смјене враћали у Дрвар, гдје су живјели. Њихов аутомобил подлетио је под камион.

