У Дрвару сутра Дан жалости

У Дрвару је сутра Дан жалости због погибије двадесетседмогодишњег полицајца Милана Папка у саобраћајној несрећи на превоју Ланиште код Кључа.
Начелница општине Дрвар Душица Рунић изјавила је да је цијела локална заједница потресена вијешћу о прераној смрти младог полицајца, који је био познат по честитости и преданости служби.
- Милан је био пожртвован полицајац и узоран младић. Његов одлазак је ненадокнадив губитак за нашу општину. Породици и колегама упућујемо изразе најдубљег саучешћа - истакла је Рунићева.
Она је рекла да ова трагедија још једном опомиње на ризике којима су свакодневно изложени запослени из ове регије због велике удаљености радних мјеста и лоше путне комуникације.
Припадник Полицијске станице Рибник Милан Папак погинуо је јутрос у саобраћајној несрећи на магистралном путу Босански Петровац - Кључ, у насељу Ланиште, док је његов колега тешко повријеђен и у критичном је стању.
Несрећа се догодила јутрос у 6.30 часова, када су се полицајци из ноћне смјене враћали у Дрвар, гдје су живјели. Њихов аутомобил подлетио је под камион.
