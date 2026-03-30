Евакуисан тржни центар Делта, огласила се полиција

Аутор:

Славиша Ђурковић
30.03.2026 15:38

Коментари:

0
Фото: ATV

Због дојаве о постављеној бомби у тржном центру Делта полиција је евакуисала присутне.

"Данас око 14,40 часова пријављено је да је на мејл адресу тржног центра у Бањалуци стигла порука да је постављена експлозивна направа. Полицијски службеници поступају по наведеној пријави у складу са Упутством о поступању припадника МУП у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством. У току је евакуација објекта и слиједи вршење противдиверзионог прегледа", саопштено је из полиције за АТВ.

Новинар АТВ-а који се налази у кругу тржног центра јавља да је више полицијских патрола око и у кругу тржног центра, а блокирана је и кружна раскрсница.

Подсјетимо, јутрос је у неколико бањалучких школа стигла дојава о постављеним бомбама због чега су реаговали припадници МУП-а Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

дојава о бомби

tržni centar

Delta Planet

Више из рубрике

колона код Делте

Бања Лука

Колапс у Бањалуци: Километарске колоне код "Делте"

48 мин

0
Проглашена ванредна ситуација у Бањалуци

Бања Лука

Проглашена ванредна ситуација у Бањалуци

1 ч

0
Дојава о бомби

Бања Лука

Дојава о бомби у тржном центру "Делта" у Бањалуци

1 ч

1
Нова дојава о бомби, у току евакуација Гимназије у Бањалуци

Бања Лука

Нова дојава о бомби, у току евакуација Гимназије у Бањалуци

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Заказана сједница Предсједништва СНСД-а

16

09

Нинковић: "Чистоћа" доставила захтјев за поскупљење услуга

16

08

Ово су имена ухапшених који су подводили д‌јевојчице и плаћали им за сексуалне услуге

16

07

Новак Ђоковић стиже у Зеницу на утакмицу БиХ - Италија

16

03

Драма у Приштини: Урушио се пут, све пропало у огромну рупу!

