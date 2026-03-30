Евакуисан тржни центар Делта, огласила се полиција

Аутор:Славиша Ђурковић
Због дојаве о постављеној бомби у тржном центру Делта полиција је евакуисала присутне.
"Данас око 14,40 часова пријављено је да је на мејл адресу тржног центра у Бањалуци стигла порука да је постављена експлозивна направа. Полицијски службеници поступају по наведеној пријави у складу са Упутством о поступању припадника МУП у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством. У току је евакуација објекта и слиједи вршење противдиверзионог прегледа", саопштено је из полиције за АТВ.
Новинар АТВ-а који се налази у кругу тржног центра јавља да је више полицијских патрола око и у кругу тржног центра, а блокирана је и кружна раскрсница.
Подсјетимо, јутрос је у неколико бањалучких школа стигла дојава о постављеним бомбама због чега су реаговали припадници МУП-а Републике Српске.
