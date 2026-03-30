Дојава о бомби у тржном центру "Делта" у Бањалуци

Аутор:

АТВ
30.03.2026 15:17

Фото: ATV

У тржном центру "Делта" у Бањалуци у току је евакуација због дојаве о бомби.

Како јавља новинар АТВ-а, више полицијских патрола је око и у кругу тржног центра, а у току је блокада кружног тока.

Подсјећамо, и у неколико бањалучких школа јутрос је стигла дојава о бомби.

Штаб за ванредне ситуације Бањалука

Бања Лука

Проглашена ванредна ситуација у Бањалуци


