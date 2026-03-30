Дојава о бомби у тржном центру "Делта" у Бањалуци

Аутор:АТВ
Коментари:1
У тржном центру "Делта" у Бањалуци у току је евакуација због дојаве о бомби.
Како јавља новинар АТВ-а, више полицијских патрола је око и у кругу тржног центра, а у току је блокада кружног тока.
Подсјећамо, и у неколико бањалучких школа јутрос је стигла дојава о бомби.
Бања Лука
Проглашена ванредна ситуација у Бањалуци
