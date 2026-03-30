Колапс у Бањалуци: Километарске колоне код "Делте"

У Бањалуци је настао саобраћајни колапс након дојаве о бомби у тржном центру "Делта".
Како јавља новинар АТВ, након што је почела евакуација тржног центра настале су километарске колоне возила из правца аутобуске станице.
Бања Лука
Дојава о бомби у тржном центру "Делта" у Бањалуци
Огромна гужва је и на путу иза "Делте", гдје полиција пропушта возила која излазе из тржног центра.
