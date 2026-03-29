Крнета: Стање у Приједору стабилније након обилних падавина, водостаји у опадању

АТВ
29.03.2026
12:36
Коментари:0
Након неколико дана обилних падавина које су довеле до пораста водостаја и увођења првог степена приправности за одбрану од поплава, ситуација на подручју Приједора јутрос је знатно стабилнија.
Шеф Одсјека цивилне заштите Града Приједора Мирослав Крнета изјавио је да је протекла ноћ била мирнија у односу на претходне дане.
"За разлику од протеклих дана, када смо имали обилне падавине и морали прогласити први степен приправности, протекла ноћ на подручју града Приједора протекла је релативно мирно", рекао је Крнета.
Водостаји ријека на подручју Приједора су у опадању. Ријека Гомјеница пала је са 423 на 372 центиметра, док је водостај Сане опао са 315 на 272 центиметра.
"Иако водостаји опадају, узводно имамо стагнацију, а потенцијални проблем може представљати топљење снијега на планини Грмеч, гдје је забиљежено око 80 центиметара сњежног покривача", упозорио је Крнета.
Градови и општине
Током јучерашњег дана забиљежено је неколико интервенција дежурних служби, међу којима и на путном правцу Козарац - Мраковица, гдје су припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице уклањали оборена стабла. Овај путни правац и данас је затворен из безбједносних разлога.
Проблеми су током ноћи евидентирани у Улици Махмута Бушатлије, гдје одводни капацитети нису могли примити велику количину оборинских вода.
"Извршили смо интервенције на продубљивању канала како би се повећала проточност. Улица је током ноћи била затворена, али је јутрос поново отворена за саобраћај, уз опрез због воде на појединим дионицама", навео је Крнета.
Ватрогасци су током ноћи извршили и једну евакуацију на захтјев грађанина.
Према његовим ријечима, тренутно нема пријава да је вода ушла у стамбене објекте.
"Оно што је најважније јесте да немамо пријаве да је вода ушла у куће. Вода се углавном задржавала у двориштима и помоћним објектима", истакао је Крнета.
Град је у међувремену предузео низ превентивних мјера, укључујући изградњу привремених насипа уз ријеку Сану.
"Завршен је насип на десној обали Сане, а радиће се и на лијевој обали. Ријеч је о привременим рјешењима до изградње парапетног зида, али процјењујемо да могу издржати водостај до пет метара", рекао је Крнета.
Додао је да је, уколико буде потребе, планирана и изградња додатног насипа у Рашковцу, који се и раније показао као ефикасна мјера заштите.
Снабдијевање водом на подручју града одвија се уредно, док су кварови на већини далековода отклоњени, осим на правцима према Лисини и Љубији.
Крнета је позвао грађане да и даље буду опрезни и да се у случају потребе обрате Оперативно-комуникационом центру на број 121, који је доступан 24 часа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
30
14
23
14
06
13
58
13
53
Тренутно на програму