У Дервенти проглашене редовне мјере одбране од поплава

Аутор: АТВ
28.03.2026
20:21
Штаб за ванредне ситуације града Дервента прогласио је редовне мјере одбране од поплава.
Ријека Укрина тренутно је на коти 180 центиметара на мјерној станици код Старог моста и у посљедња три сата расте мањим интензитетом.
Надлежне службе су у приправности и спремне да пруже помоћ свима којима је потребна. Позивају грађане да прате званичне информације и поступају у складу са препорукама надлежних служби.
На подручју града, према доступним информацијама, заплављено је неколико објеката и дворишта.
Од јутрос затворен је саобраћај испод Новог моста, док су сви остали путни правци на подручју града проходни.
