У Дервенти проглашене редовне мјере одбране од поплава

АТВ

28.03.2026

20:21

Дервента: Проглашене редовне мјере одбране од поплава
Фото: facebook/GradDerventa.zvanicnastranica

Штаб за ванредне ситуације града Дервента прогласио је редовне мјере одбране од поплава.

Ријека Укрина тренутно је на коти 180 центиметара на мјерној станици код Старог моста и у посљедња три сата расте мањим интензитетом.

Надлежне службе су у приправности и спремне да пруже помоћ свима којима је потребна. Позивају грађане да прате званичне информације и поступају у складу са препорукама надлежних служби.

На подручју града, према доступним информацијама, заплављено је неколико објеката и дворишта.

Од јутрос затворен је саобраћај испод Новог моста, док су сви остали путни правци на подручју града проходни.

Дервента

Поплаве

Више из рубрике

Снијег у Бијељини

Градови и општине

Нови снијег - нови проблеми у саобраћају

4 ч

0
Поплаве у Приједору

Градови и општине

Вода дошла до кућа: У Приједору први степен приправности одбране од поплава

4 ч

0
Велико Блашко

Градови и општине

У Великом Блашку вода дошла до кућа

5 ч

0
Приједор

Градови и општине

Јавор: Пратимо стање на терену из часа у час; Погледајте стање у Приједору

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

34

Водостај Врбаса тренутно

22

24

Водостај Врбање тренутно, 28. март

22

08

Возач из БиХ имао удес са електричним камионом, штета 400.000 евра

22

00

Познати бизнисмен Бранко Бабић повријеђен на ауто-путу

21

53

Ово ће вас шокирати: Ево због чега вам конобар уз кафу донесе чашу воде

