Нови снијег - нови проблеми у саобраћају

Аутор:АТВ
28.03.2026
19:07
Коментари:0
Након вишечасовне обуставе рада на регионалном путу Бијељина-Тузла на регионалном путу Бањ брдо, саобраћај је нормализован али се вози доста успорено с обзиром да снијег није престајао да пада, а тренутно је и магловито, спушта се магла, тако да то отежава услове за одвијање саобраћаја.
Снијег у марту није новина, посебно на овим просторима, али дефинитивно је да је падао већим интензитетом него што је био случај раније, те је већ првог дана изазвао колапс на путевима и због теретног возила је био онеспособљен саобраћај у већем дијелу дана овдје с обзиром да се попријечило на дијелу пута и онемогућило саобраћај и у једној и у другој траци.
Још један снијег и поново проблеми у саобраћају на познатим дионицама. На планинским превојима и узвишењима вози се успорено, интензитет снијега током ноћи и јутра проузроковао је и обуставе саобраћаја на неколико путних праваца. Један од њих је и регионални путу Бијељина-Тузла у мјесту Бањ брдо. Иако је ситуација са теретним возилом ријешена, путничка возила се слободно крећу уз велики опрез и успоренију вожњу, слаб снијег и даље мјестимично, а и овдје као и на већини планинских превоја саобраћа се отежано због заосталог или расквашеног снијега на коловозу. Због тога је у поподневним часовима обустављен је саобраћај за теретна возила на овом путном правцу.
Друштво
Пут кроз насеље Тобут је оспособљен за саобраћај након уклањања наноса блата и камења с пута који су настали усљед обилних падавина и изливања материјала из оближњег каменолома, кажу у Цивилној заштити општине Лопаре.
Што се водостаја ријеке Дрине у Зворнику тиче, проток је у 15 часова износиo je 510 метара кубних у секунди на ХЕ "Мали Зворник" и 600 метара кубних у секунди на ХЕ "Бајина Башта".
"Сапна је у благом опадању (попуњеност корита око 30%), док је Хоча у благом порасту (око 40% попуњености). Снабдијевање електричном енергијом је стабилизовано – све трафостанице на подручју Козлука су под напоном, као и у Тршићу и Челопеку. Ријешен је и квар на трафостаницама Златне воде и Арнаути. У пар мјесних заједница у току је чишћење снијега", рекао је Горан Шкиљевић, шеф Службе цивилне заштите Зворник.
Због најављених падавина и у наредним данима све екипе градске и републичке су на терену, обилазе потенцијално угрожена подручја и доступни су грађанима за све потребне информације и активности, кажу у Цивилној заштити.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму