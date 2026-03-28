Нови снијег - нови проблеми у саобраћају

АТВ

28.03.2026

19:07

Снијег у Бијељини
Фото: АТВ

Након вишечасовне обуставе рада на регионалном путу Бијељина-Тузла на регионалном путу Бањ брдо, саобраћај је нормализован али се вози доста успорено с обзиром да снијег није престајао да пада, а тренутно је и магловито, спушта се магла, тако да то отежава услове за одвијање саобраћаја.

Снијег у марту није новина, посебно на овим просторима, али дефинитивно је да је падао већим интензитетом него што је био случај раније, те је већ првог дана изазвао колапс на путевима и због теретног возила је био онеспособљен саобраћај у већем дијелу дана овдје с обзиром да се попријечило на дијелу пута и онемогућило саобраћај и у једној и у другој траци.

Још један снијег и поново проблеми у саобраћају на познатим дионицама. На планинским превојима и узвишењима вози се успорено, интензитет снијега током ноћи и јутра проузроковао је и обуставе саобраћаја на неколико путних праваца. Један од њих је и регионални путу Бијељина-Тузла у мјесту Бањ брдо. Иако је ситуација са теретним возилом ријешена, путничка возила се слободно крећу уз велики опрез и успоренију вожњу, слаб снијег и даље мјестимично, а и овдје као и на већини планинских превоја саобраћа се отежано због заосталог или расквашеног снијега на коловозу. Због тога је у поподневним часовима обустављен је саобраћај за теретна возила на овом путном правцу.

Све ријеке испод кота редовне одбране од поплава

Пут кроз насеље Тобут је оспособљен за саобраћај након уклањања наноса блата и камења с пута који су настали усљед обилних падавина и изливања материјала из оближњег каменолома, кажу у Цивилној заштити општине Лопаре.

Што се водостаја ријеке Дрине у Зворнику тиче, проток је у 15 часова износиo je 510 метара кубних у секунди на ХЕ "Мали Зворник" и 600 метара кубних у секунди на ХЕ "Бајина Башта".

"Сапна је у благом опадању (попуњеност корита око 30%), док је Хоча у благом порасту (око 40% попуњености). Снабдијевање електричном енергијом је стабилизовано – све трафостанице на подручју Козлука су под напоном, као и у Тршићу и Челопеку. Ријешен је и квар на трафостаницама Златне воде и Арнаути. У пар мјесних заједница у току је чишћење снијега", рекао је Горан Шкиљевић, шеф Службе цивилне заштите Зворник.

Због најављених падавина и у наредним данима све екипе градске и републичке су на терену, обилазе потенцијално угрожена подручја и доступни су грађанима за све потребне информације и активности, кажу у Цивилној заштити.

