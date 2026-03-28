Јавор: Пратимо стање на терену из часа у час; Погледајте стање у Приједору

28.03.2026
17:13
Од синоћ пратимо стање на терену из часа у час, а од раног јутра све дежурне екипе су на терену. Водостај Сане расте из часа у час и тренутно износи око 320 центиметара - што је метар испод коте проглашења редовне одбране од поплава. То охрабрује, јер не долази до драстичног повећања водостаја, навео је Слободан Јавор градоначелник Приједора.
Водостај Гомјенице износи 438 центиметара. С тим у вези, обављена је инспекција рибњака Саничани, који је већ примио одређену количину воде из Гомјенице, а према тренутним информацијама с терена може да прими још велику количину воде, што је изузетно важно - навео је он на Фејсбук профилу.
Наводи да се на терену ради без престанка.
"Већ се интензивно изграђује земљани зечији насип у Гомјеници, како одбрана овог насеља од велике воде не би дошла у питање. Исте мјере предузимамо и у Туковима и Рашковцу. Према процјенама струке, озбиљнији пораст водостаја Сане и Гомјенице могућ је током ноћи или сутра. Зато дјелујемо одмах, системски и без чекања", поручио је он.
Истиче да радници Комуналних услуга готово читав дан пуне вреће са пијеском и допремају их на сабирне тачке у насељима.
"Ради се студиозно и плански с једним циљем - да заштитимо наш град. У Туковима и Рашковцу биће формирани земљани насипи како би се водени талас одбио и преусмјерио низводно, изван урбаног подручја. Бићемо спремни. Урадићемо све што је у нашој моћи да одбранимо Приједор. Ипак сви се искрено надамо да то неће бити потребно. Молим све суграђане да остану мирни и прибрани, да не шире панику и да прате искључиво званичне канале комуникације", рекао је Јавор.
