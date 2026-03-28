Вода дошла до кућа: У Приједору први степен приправности одбране од поплава

28.03.2026
Вода је дошла до кућа. Најтежа ситуација била је зором када је нагли пораст Милошевице и Гомјенице заплавио између 300 и 400 кућа и помоћних објеката. За мјештане Тополика и Врбица није било спавања.
"Не могу тамо ући у пријашњу кућу, тамо ми је кћерка, тамо је дошла већ до прага", рекао је Мирко Лекић.
"Ако буде, наставе биће ужас ево видите унутра овамо има 40 центи сигурно воде то је лако дође да уђе овај дио све буде под водом тако да нам долази до улаза и степеништа за сада је добро шта ће бити даље, не знамо", рекао је Младен Граховац.
Обилне падавине проузроковале су појаву бујичних вода које су подигле ниво Милошевице, Гомјенице и Сане. Припадници цивилне заштите од синоћ су на терену.
"Синоћ се почело са пуњењем врећа у комуналном. Биће на одређеним пунктовима распоређене вреће. Градиће се такозвани зечији насип на подручју Гомјенице. Апелујем на грађане, који имају проблеме, да се обрате на број 121, гдје ће добити информације, а наш Оперативно-комуникациони центар ће прослиједити надлежним на даље дјеловање", рекао је Мирослав Крнета, шеф Одсјека за цивилну заштиту града Приједора
Штаб за ванредне ситуације града Приједора прогласио је касно синоћ први степен приправности одбране од поплава. Градска управа позвала је грађане на додатни опрез, праћење званичних информација и, из предострожности, подизање вриједних ствари и намјештаја на више спратове или на сигурније локације, како би се умањиле евентуалне материјалне штете.
Друштво
Све ријеке испод кота редовне одбране од поплава
Фокус је тренутно стављен на Гомјеницу гдје је је у току хитна изградња Зечијег насипа до моста на Жегеру.
"На овај начин ћемо у највећој мјери заштитити и Гомјеницу и Тукове и Рашковац сам центар града. Оно што је још важније од изградње парапетног зида јесте зелено свјетло на продубљење корита ријеке Сане. Чим завршимо овај пројекат ове мјере које су предвиђене крећемо са продубљењем корита ријеке Сане у фазама", рекао је Слободан Јавор, градоначелник Приједора.
Досадашње мјере у пројекту одбране града од поплава дале су резултате, стамбени објекти на тим дијеловима нису поплављени.
Оно што са сигурношћу можемо да кажемо је да је ситуација у Приједору најкритичнија у приградским насељима, гдје највећи проблем праве бујични потоци и рјечице. Ријека Гомјеница је у благом порасту али и даље под контролом, оно што се најављује за наредна 24 сата могло би да донесе веће проблеме мјештанима Гомјенице, Тополика, Врбица и Пухарске.
Сви субјекти цивилне заштите су од ноћас на терену а управо овђе иза мене је у току хитна изградња зечијег насипа, који би уколико киша настави да пада спријечио даље продирање воде ка стамбеним објектима.
Важно је такође напоменути да су радови на изградњи земљаног насипа док се не изгради бетонски парапетни зид до моста на Жегеру привремено рјешење, а тек након продубљења корита ријеке Сане можемо рећи да ће град у потпуности бити заштићен од поплава. Ја предлажем да погледамо у прилогу каква је ситација била данас у Приједору.
