У Пелагићеву проглашена ванредна ситуација: Премијер Минић обилази терен

АТВ

АТВ

29.03.2026

11:56

Пелагићево, ванредна ситуација
Фото: facebook/pelagicevo

Због обилних падавина које су изазвале изливање водотокова и поплаве, у Пелагићеву је проглашена ванредну ситуацију у Мјесној заједници Ћендићи и Кладуша.

Најкритичнија ситуација забиљежена је у овим насељима гдје су се излиле ријеке Липовица и Бријежница, поплавивши више домаћинстава и пресјекавиши поједине путне правце. На терену су ангажоване надлежне службе са тешком механизацијом.

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић стигао је у насеље Ћендићи у општини Пелагићево, гд‌је ће провјерити стање канала, који је важан за одбрану од поплава у овом насељу.

На терену је и начелник општине Пелагићевао Славко Тешић, као и вршилац дужности директора Јавне установе "Воде Српске" Мирослав Миловановић.

Удес на брзој цести

Хроника

Бањалучанин погинуо у саобраћајној несрећи, огласило се ОЈТ

У насељима Ћендићи и Кладуша у Пелагићеву јуче је проглашена ванредна ситуација, али је стање данас повољније.

У Републици Српској у претходна два дана интензивне су падавине, што је изазвало раст водостаја.

Пелагићево

vanredna situacija

Саво Минић

Више из рубрике

Проходан пут Козарац-Мраковица

Градови и општине

Затворен пут Козарац - Мраковица

3 ч

0
Трактор

Градови и општине

Падавине нису поквариле свирку: Бенд на наступ дошао трактором

16 ч

1
Дервента: Проглашене редовне мјере одбране од поплава

Градови и општине

У Дервенти проглашене редовне мјере одбране од поплава

17 ч

0
Снијег у Бијељини

Градови и општине

Нови снијег - нови проблеми у саобраћају

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

30

Минић на терену: Обишао критична подручја у Пелагићеву

14

23

Ко највише профитира од помјерања казаљки на сату?

14

06

"Воде Српске": Најкритичније на ријеци Укрини, врх воденог таласа сутра ујутро

13

58

Мазалица подсјетио Суљагића: Израел није подржао њемачку резолуцију о "геноциду у Сребреници"

13

53

Прва фотографија Бранка Бабића из болнице

