У Пелагићеву проглашена ванредна ситуација: Премијер Минић обилази терен

Аутор:АТВ
29.03.2026
11:56
Због обилних падавина које су изазвале изливање водотокова и поплаве, у Пелагићеву је проглашена ванредну ситуацију у Мјесној заједници Ћендићи и Кладуша.
Најкритичнија ситуација забиљежена је у овим насељима гдје су се излиле ријеке Липовица и Бријежница, поплавивши више домаћинстава и пресјекавиши поједине путне правце. На терену су ангажоване надлежне службе са тешком механизацијом.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић стигао је у насеље Ћендићи у општини Пелагићево, гдје ће провјерити стање канала, који је важан за одбрану од поплава у овом насељу.
На терену је и начелник општине Пелагићевао Славко Тешић, као и вршилац дужности директора Јавне установе "Воде Српске" Мирослав Миловановић.
У насељима Ћендићи и Кладуша у Пелагићеву јуче је проглашена ванредна ситуација, али је стање данас повољније.
У Републици Српској у претходна два дана интензивне су падавине, што је изазвало раст водостаја.
