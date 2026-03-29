Затворен пут Козарац - Мраковица

Аутор:АТВ
29.03.2026
11:31
Коментари:0
Пут Козарац–Мраковица привремено је затворен због повећане опасности од урушавања стабала на коловоз усљед обилних сњежних падавина и тежине снијега на стаблима, саопштила је Градска управа.
Одлука је донесена у сарадњи са полицијским органима, с циљем заштите безбједности свих учесника у саобраћају, а надлежне службе прате стање на терену и пут ће бити поново отворен након што се стекну услови за безбједно одвијање саобраћаја.
Друштво
МУП Српске послао обавјештење грађанима
"Апелујемо на грађане да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и упутства надлежних служби, те да користе алтернативне путне правце", наведено је у саопштењу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
16 ч1
Градови и општине
17 ч0
Градови и општине
18 ч0
Градови и општине
18 ч0
Најновије
Најчитаније
14
30
14
23
14
06
13
58
13
53
Тренутно на програму