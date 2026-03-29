МУП Српске послао обавјештење грађанима

Аутор:АТВ
29.03.2026
11:12
Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се од 30.03. до 01.04.2026. године, на локалитету планине Љубић, град Прњавор, реализовати тактичка вјежба.
Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведене локације, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност.
Економија
За подстицаје 3,5 милиона КМ: Рок за пријаве до 1. априла
Вјежбу организује Центар за обуку са припадницима Жандармерије.
