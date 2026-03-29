Аутор:АТВ
29.03.2026
10:40
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос у 8 часова највише снијега измјерено је на Бјелашници, чак 239 центиметара.
На појединим локалитетима, сњежни покривач је као да смо усред јануара, а не на прагу априла.
До јуче ујутру, на Хајдучким водама код Теслића нападао је метар снијега.
"До понедељка ујутру на овом подручју и до близу 2 метра снијега", објављено је на Фејсбук страници БХметео.
До јуче, и на Влашићу је сњежни покривач био дебео скоро метар.
Погоршање времена које је захватило регион, донијело је обилне падавине и БиХ.
Јутрос у Босни, сјеверу и истоку Херцеговине падао је снијег или сусњежица, а у низинама киша. Најнижа температура у 8 часова измјерена је на Бјелашница, -7 степени.
Данас је у БиХ облачно са снијегом и сусњежицом. У низинама ће падати и киша. У Херцеговини слабије падавине у сјеверним и источним подручјима, док се на југу очекује смањење облачности.
Највиша дневна температура углавном између 2 и 7, на југу земље од 9 до 14 степени, саопштили су из ФХМЗ.
Сутра у БиХ претежно облачно вријеме. У Босни у низинама већином са кишом или сусњежицом, снијега може бити до пријеподнева. У вишим подручјима ће падати снијег. Локални пљускови на подручју Херцеговине очекују се у послијеподневним сатима.
У уторак претежно облачно и даље нестабилно вријеме са снијегом или сусњежицом, у низинама ће падати и киша. Већина падавина је у Босни, у Херцеговини слабије падавине.
У сриједу претежно облачно са снијегом или сусњежицом, у низинама ће падати и киша. Већина падавина је у Босни. На подручју Херцеговине падавине са очекују углавном на сјеверу и истоку.
У четвртак и даље облачно вријеме. У Босни са слабим снијегом или сусњежицом. У низинама ће падати и слаба киша. У Херцеговини су могуће слабије падавине на сјеверу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
