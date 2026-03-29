Температура у дубоком минусу: Ево гд‌је је јутрос пало највише снијега

Аутор:

АТВ

29.03.2026

10:40

Снијег отежава саобраћај
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос у 8 часова највише снијега измјерено је на Бјелашници, чак 239 центиметара.

На појединим локалитетима, сњежни покривач је као да смо усред јануара, а не на прагу априла.

До јуче ујутру, на Хајдучким водама код Теслића нападао је метар снијега.

"До понедељка ујутру на овом подручју и до близу 2 метра снијега", објављено је на Фејсбук страници БХметео.

До јуче, и на Влашићу је сњежни покривач био дебео скоро метар.

Погоршање времена које је захватило регион, донијело је обилне падавине и БиХ.

Јутрос у Босни, сјеверу и истоку Херцеговине падао је снијег или сусњежица, а у низинама киша. Најнижа температура у 8 часова измјерена је на Бјелашница, -7 степени.

Данас је у БиХ облачно са снијегом и сусњежицом. У низинама ће падати и киша. У Херцеговини слабије падавине у сјеверним и источним подручјима, док се на југу очекује смањење облачности.

Највиша дневна температура углавном између 2 и 7, на југу земље од 9 до 14 степени, саопштили су из ФХМЗ.

Сутра у БиХ претежно облачно вријеме. У Босни у низинама већином са кишом или сусњежицом, снијега може бити до пријеподнева. У вишим подручјима ће падати снијег. Локални пљускови на подручју Херцеговине очекују се у послијеподневним сатима.

У уторак претежно облачно и даље нестабилно вријеме са снијегом или сусњежицом, у низинама ће падати и киша. Већина падавина је у Босни, у Херцеговини слабије падавине.

У сриједу претежно облачно са снијегом или сусњежицом, у низинама ће падати и киша. Већина падавина је у Босни. На подручју Херцеговине падавине са очекују углавном на сјеверу и истоку.

У четвртак и даље облачно вријеме. У Босни са слабим снијегом или сусњежицом. У низинама ће падати и слаба киша. У Херцеговини су могуће слабије падавине на сјеверу.

