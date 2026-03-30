Дојаве о бомбама у школама и "Делти": "Нема безбједносних пријетњи"

Аутор:

АТВ
30.03.2026 18:40

Коментари:

0
Дојаве о бомбама у школама и "Делти": "Нема безбједносних пријетњи"
Фото: ATV

У шест бањалучких школа и тржном центру "Делта" данас је стигла дојава о бомби, а након противдиверзионог прегледа утврђено је да нема безбједносних пријетњи, речено је из полиције.

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука извршили су данас противдиверзиони преглед у три основне и три средње школе, као и тржног центра у Бањалуци и том приликом утврђено је да нема безбједносних пријетњи.

Делта дојава о бомби

Бања Лука

Дојава о бомби у тржном центру "Делта" у Бањалуци

Наиме, током дана Полицијској управи Бањалука пријављено је да су на мејл адресе наведених установа стигле поруке у којима је наведенo да је постављена експлозивна направа", наводе из ПУ Бањалука.

Гимназија Бањалука

Бања Лука

Нова дојава о бомби, у току евакуација Гимназије у Бањалуци

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је све наведене догађаје квалификовао као кривично дјело „Лажно пријављивање кривичног дјела“.

