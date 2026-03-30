Logo
Large banner

Више од 30 кућа под водом: Клизишта и поплаве угрожавају Сребреник и Живинице

Извор:

СРНА

30.03.2026 20:44

Коментари:

0
Више од 30 кућа под водом: Клизишта и поплаве угрожавају Сребреник и Живинице
Фото: Facebook

Активирана су клизишта која угрожавају три стамбена објекта у насељу Јежинац, два у насељу Чифлук и један у насељу Шпионица Крч.

Усљед њежних падавина направљена је и велика штета на воћњацима у Сребренику, док су поједини путни правци непроходни.

Клизиште ширих размјера у мјесту Орлова Клисура, на коју Цивилна заштита Сребреника мјесецима упозорава, још није санирано иако је федерални водни инспектор 26. маја 2025. године наложио федералној Агенцији за водно подручје ријеке Саве да хитно уклони материјал из корита ријеке Тиње како би се нормализовао проток воде.

На подручју Живинице усљед отапања велике количине снијега око 30 дунума пољопривредног земљишта уз ријеку Спречу је под водом.

У насељу Литве излили су се потоци и заплављен је 31 стамбени објекат, а у три је вода продрла. Интервенцијом ватрогасаца вода је испумпана, те се у послије подне почела повлачити у корито, преноси Срна.

Подијели:

Тагови :

Srebrenik

Živinice

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У Дервенти стабилно, нема потребе за ванредним мјерама

Друштво

У Дервенти стабилно, нема потребе за ванредним мјерама

4 ч

0
Главни ријечни токови под контролом, бујичне воде направиле проблем у Приједору

Друштво

Главни ријечни токови под контролом, бујичне воде направиле проблем у Приједору

4 ч

0
Драгана Божић узела муштулук доктору Алексићу: Изненадила га у емисији уживо

Друштво

Драгана Божић узела муштулук доктору Алексићу: Изненадила га у емисији уживо

5 ч

0
Дојаве о бомбама у школама и "Делти": "Нема безбједносних пријетњи"

Друштво

Дојаве о бомбама у школама и "Делти": "Нема безбједносних пријетњи"

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Европа у страху: "Посљедице ће бити огромне"

22

52

Партизан рутински против Босне у Београду

22

49

Анћелоти отписао БиХ

22

46

Лажна учитељица осуђена на 4.5 године затворске казне

22

44

Наплаћивање пролаза кроз Ормуски мореуз: Приједлог закона у иранском парламенту?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner