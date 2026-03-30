Више од 30 кућа под водом: Клизишта и поплаве угрожавају Сребреник и Живинице

Активирана су клизишта која угрожавају три стамбена објекта у насељу Јежинац, два у насељу Чифлук и један у насељу Шпионица Крч.
Усљед њежних падавина направљена је и велика штета на воћњацима у Сребренику, док су поједини путни правци непроходни.
Клизиште ширих размјера у мјесту Орлова Клисура, на коју Цивилна заштита Сребреника мјесецима упозорава, још није санирано иако је федерални водни инспектор 26. маја 2025. године наложио федералној Агенцији за водно подручје ријеке Саве да хитно уклони материјал из корита ријеке Тиње како би се нормализовао проток воде.
На подручју Живинице усљед отапања велике количине снијега око 30 дунума пољопривредног земљишта уз ријеку Спречу је под водом.
У насељу Литве излили су се потоци и заплављен је 31 стамбени објекат, а у три је вода продрла. Интервенцијом ватрогасаца вода је испумпана, те се у послије подне почела повлачити у корито, преноси Срна.
