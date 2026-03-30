Драма у Њемачкој: Дјечак избоден испред школе

Аутор:АТВ
Коментари:0
У градској четврти Грос Флотбек у вријеме ручка дошло је до крвавог обрачуна. Према досадашњим сазнањима, тринаестогодишњака је ножем напао најмање један малољетник, при чему је задобио више убодних рана.
Дјечак је морао бити реанимиран на лицу мјеста од стране љекара хитне помоћи и медицинског особља, након чега је у критичном стању превезен у болницу. Његово стање је животно угрожено.
Након напада, двојица осумњичених су побјегла, а полиција је одмах покренула опсежну потрагу. У акцији је учествовало око двадесетак патролних возила, хеликоптер „Либела 1“ (Libelle 1), полицијски пас, као и специјалне јединице.
У оквиру потраге ухапшена су два петнаестогодишњака. Детаљи о осумњиченима за сада нису познати.
На лицу мјеста интервенисао је и тим за кризне ситуације Њемачког Црвеног крста (Deutsches Rotes Kreuz), који је пружио психолошку помоћ свједоцима.
Истрагу је првобитно преузео Покрајински криминалистички уред (Landeskriminalamt), а потом је предмет уступљен одјељењу за убиства, које у сарадњи са тужилаштвом утврђује околности овог тешког кривичног дјела.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч2
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
