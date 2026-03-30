Трагедија избјегнута захваљујући брзој реакцији пилота: Запалио се авион одмах након полијетања

30.03.2026 18:04

Фото: Printscreen/YouTube /@SBGRLive

Права драма одиграла се на аеродрому у Сао Паулу, када је авион компаније Делта Ерлајнс плануо само неколико секунди након полијетања.

Ријеч је о летјелици типа Ербас А330-323 (Airbus A330-323), која је била на путу према Атланти, а инцидент се догодио убрзо након полијетања.

Према доступним информацијама, дошло је до експлозије на мотору, након чега су дијелови авиона почели падати на тло и изазвали пожар у близини писте. На снимцима који су се појавили види се како горући дијелови падају и пале траву, док хитне службе журно излазе на терен.

Пилот је одмах упутио позив за помоћ и донио одлуку о хитном повратку. Авион је достигао висину од око 4.500 стопа прије него што се окренуо и сигурно слетио назад на аеродром, након лета који је трајао нешто више од девет минута. У летјелици се налазило скоро 300 путника, а према првим информацијама нема извјештаја о повријеђенима. Ватрогасци су брзо локализовали пожар изазван крхотинама, а ситуација је стављена под контролу.

Из компаније Делта Ерлајнс (Delta Air Lines) саопштено је да је лет отказан због техничког квара, док тачан узрок експлозије још није познат. Очекује се покретање детаљне истраге која би требало да утврди шта је довело до овог озбиљног инцидента.

