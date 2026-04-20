Заводи на сваком кораку: Немирне груди су опет њен главни адут

Кристина Агилера се у потпуности трансформисала и свима показала свој нови изглед, али и нову, најмодернију фризуру.
Прослављена пјевачица Кристина Агилера поново је све одушевила, а само је било потребно да се појави на неком догађају. Иако је већ познато да је смршала више од 18 килограма, пјевачицу дуго нико није видио у јавности.
Промјена је и више него примјетна, Кристина је заблистала у Лос Анђелесу на црвеном тепиху, а друштво јој је правио изабраник Метју Ратлер.
За ову прилику је одабрала уску хаљину са кожним корсетом, која савршено прати линију тијела и истиче облине тако да више нико ништа није видио сем њених груди. Доњи дио хаљине је од набраног тила и провидан је, док је секси стајлинг употпунила сандалама и најмодернијом фризуром сезоне - бобом, како пише Супержена
Кратки боб уз равне шишке је право освежење сада када је она у питању, али и мали шок, с обзиром на то да је имала дугу косу.
Кристина никада није крила да има проблем са вишком килограма и увијек је отворено говорила о својој борби.
Најзаслужнији за њен изглед сада су промјена исхране и свакодневно вјежбање.
