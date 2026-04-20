Нова епизода серије "Еуфорија": Сидни Свини осванула потпуно гола

Аутор:АТВ
Коментари:0
Друга епизода треће сезоне серије „Еуфорија“ доноси неке од до сада најексплицитнијих сцена које је Сидни Свини снимила, а њен лик Кеси Хауард у потпуности се посветио објављивању садржаја на платформи ОнлиФанс.
Ова ХБО серија, која је премијерно приказана 2019. године, у новој сезони прати ликове пет година након ранијих догађаја, а нове епизоде у Европи доступне су понедјељком.
Након што је већ у најави сезоне изазвала реакције сценом у костиму одрасле бебе, Кеси је сада отишла и корак даље. Како би зарадила новац за вјенчање са својим заручником Нејтом Џејкобсом, којег глуми Џејкоб Елорди, а посебно за цвјетни аранжман вриједан 50.000 долара, спремна је учинити готово све.
Најновија епизода доноси монтажу сцена у којима снима садржај за одрасле. У једној је Кеси потпуно гола и у руци држи сладолед који се топи и циједи низ њено тијело. У другој позира у мокрој, прозирној хаљини са узорком америчке заставе која мало тога препушта машти. У трећој је гола, а на себи има само бејзболску капу, штитнике за поткољенице и ципеле, док интимне дијелове тијела прекрива рукама.
Појављује се и већ поменути костим одрасле бебе, у којем са дудом у устима и прозирним топом позира пред камером. За помоћ у тој новој каријери обраћа се бившој најбољој пријатељици Меди, коју глуми Алекса Деми, а која сада ради као менаџерка за инфлуенсере.
Цијелу причу прати нарација главног лика Ру, коју глуми Зендаја. „Штета што је била с Нејтом. Кеси је била управо онаква дјевојка какву бисте сањали потписати. Лијепа, али без смјера. Толико очајна за пажњом да је спремна понизити се“, каже Ру.
Ово није први пут да се Свини у серији појављује гола. Глумица је још 2022. године у интервјуу за „Индипендент“ открила да је разговарала са аутором серије Семом Левинсоном о смањењу броја таквих сцена.
„Сем је невјероватан. Било је тренутака када је Кеси требало да буде гола до појаса, а ја бих Саму рекла: ‘Мислим да то овдје стварно није потребно.’ Он би одговорио: ‘У реду, не треба нам’. Никада нисам осјетила да ме Сем тјерао на то или да је покушавао убацити сцену голотиње у ХБО серију. Кад нисам хтјела то учинити, није ме присиљавао“, изјавила је тада глумица.
Свини је додала да се на снимању увијек осјећала угодно јер је на сету присутан координатор за интимне сцене. Но, током прве сезоне доживјела је непријатно искуство када су снимци њених голих сцена почели кружити друштвеним мрежама, а корисници су у објавама намјерно означавали њеног млађег брата.
„То је била најувредљивија ствар коју је ико могао учинити. Оно што радим потпуно је одвојено од моје породице. Мој лик је потпуно одвојен од мене. То је једноставно толики израз непоштовања и узнемирујуће је“, рекла је тада Свини.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
14 ч0
Сцена
19 ч0
Сцена
23 ч3
Сцена
1 д0
Најновије
11
56
11
55
11
51
11
51
11
33
Тренутно на програму