Пљуште негативни коментари након вјенчања Мелине: Кад се вашка дигне из опанка.."

19.04.2026 12:06

Фото: Printscreen/Youtube/K1

Мелина Галић, сада већ Арнолд, изговорила је судбоносно "да" свом партнеру милионеру из Енглеске Џефрију Полу Арнолду Деју и званично ушла у брак са њим.

Екипа Курира испратила је овај догађај на лицу мјеста, те нам није промакао ни детаљ.

Она је своје званице у јутарњим часовима окупила испред општине у Монаку одакле је започета цјелодневна церемонија вјенчања, након чега су отпутовали у Италију, у место Портофино, гдје је организована свадба.

Пљуште коментари

Вјерни читаоци који су уз наш портал пратили овај занимљив догађај били су расположени за коментарисање истог, те су на самом порталу, али и на друштвеним мрежама остављали различите коментаре.

Стиче се утисак да Мелина није успјела да освоји срца обичних људи, обзиром да су се негативни коментари пљуштали. Ми смо издвојили само дио.

- Провинцијалка и сељоберка. Кад се вашка дигне из опанка, она нема појма гдје јој је лимит. Кад удари главом од зид, питаће се гдје се налази. Да би нешто добио, мораш и да даш. Скупа је ово свадба, али је скуп и данак која она мора дати. Није све гламур како се представља. Није ни чикица баш толико наиван како нам се чини. Ова да држи катедру како се удати за старијег мушкарца из интереса. Све је новац и интерес, тужно. Све је фејк и лажно. Може Мелина из села, али село из ње никако. Чуј, три дана свадба, а вода госте ко мечке. Ловаторка класична.

У мору негативних коментара, био је и један позитиван.

- Не разумијем чему хејт. Жена је позната, а то што се развела, ни прва ни посљедња.

