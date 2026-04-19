Славну глумицу обожаватељка пољубила и пренијела страшну болест: Кћерку родила глуву и слијепу, па скренула с ума

Џин Тирни, једна од најелегантнијих и најљепших глумица златне ере Холивуда, остала је упамћена по филмовима као што су "Лаура" и "Leave Her to Heaven", за који је била номинована за Оскара. Међутим, њен приватни живот био је далеко од гламура који је приказивала на екрану.
Тирни је дебитовала на филму са 20 година у вестерну Фрица Ланга "Повратак Френка Џејмса".
Рођена у богатој породици, од малих ногу била је у центру пажње, а студио 20th Century Fox је улагао у њен развој као идеалне лепотице Холивуда.
Први пут се удала 1941. године, побегавши са будућом модном звијездом Олегом Касинијем, који је тада радио у одјељењу костима "Парамоунт-а".
Ипак, њен живот је кренуо низбрдо након трагичних догађаја.
Године 1943, док је била трудна, Џин се појавила на добротворној вечери где ју је једна обожаватељка пољубила и касније се испоставило да је та жена прекршила карантин због рубеоле (богиње). Џин је убрзо обољела од исте болести, а њена кћерка Дарија, рођена пријевремено, имала је трајне посљедице: слепило, глувоћу и менталну заосталост. Џин је годинама кривила себе за стање своје кћерке, и то ју је психички потпуно сломило.
Након што се раздвојила од Касинија, Тирни је имала романсу са Џоном Ф. Кенедијем 1947. године, иако је рекла "да је он на крају прекинуо емотивни однос јер се она није уклапала у његове политичке амбиције".
У парадоксу судбине, када је Кенеди постао предсједник, њен тада већ бивши муж Касини креирао је хаљине за прву даму Џеки Кенеди.
Након тога, годинама се борила са озбиљним менталним проблемима, укључујући депресију и психозе, и више пута је била хоспитализована. У једном периоду подвргнута је електроконвулзивној терапији, која је у то вријеме била стандардна, али су јој третмани избрисали делове памћења и додатно је психички уздрмали.
У аутобиографији Селф-Портраит, Тирни је отворено говорила о свом менталном здрављу, што је у то време била велика табу тема у Холивуду. Повукла се из глуме релативно рано и водила мирнији живот далеко од камера.
Умрла је 1. новембра 1991. године у Хјустону, Тексас. Иза себе је оставила двоје двоје, Дарију и Кристину.
(Мондо)
