Сви су плакали због мале "Даре из Јасеновца", а ево како данас изгледа

Биљана Чекић освојила је срца публике и дубоко дирнула цијелу нацију својом улогом мале Даре у филму "Дара из Јасеновца". Ову велику и тешку главну улогу млада глумица је добила на кастингу који је био организован у њеној школи.
Данас је Биљана Чекић израсла у прелијепу дјевојку. Упркос огромној регионалној популарности коју јој је донијело ово филмско остварење, она и даље живи веома скромним животом, пише Блиц.
Поред тога што је максимално посвећена обавезама око школе, Биљана заједно са својом породицом вриједно ради на породичном имању.
