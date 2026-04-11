Хаос на граничним прелазима: И јутрос дуге колоне возила

АТВ
11.04.2026 09:03

Гужва на ГП Градишка на излазу из БиХ.
Фото: АМС РС

Дуге су колоне возила на излазу из БиХ на граничним прелазима: Градишка, Доња Градина, Козарска Дубица, Изачић и Велика Кладуша.

На осталим граничним прелазима задржавања су до 30 минута.

На границама са ЕУ у попуности имплементира „Entry/Exit system“ за грађане трећих земаља, односно систем ће бити 24 сата активан, због чега се могу очекивати дужа задржавања на граничним прелазима са Хрватском.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

