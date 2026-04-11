Нви Зеланд пред ударом циклона: Наређена хитно евакуација

Сјеверно острво Новог Зеланда налази се у стању приправности пред ударом снажног циклона Вајана.
Власти су већ наредиле хитно евакуисање хиљада грађана, страхујући од сценарија који би могао донијети катастрофалне поплаве и клизишта.
Према подацима државног метеоролошког завода, олују ће пратити вјетрови брзине до 130 километара на час и екстремно обилне падавине. Очекује се да ће удар бити најјачи у недјељу, док ће се у понедјељак систем помјерити ка удаљеном острвљу Чатам, преноси Индекс.
У суботу је у неколико кључних регија проглашено ванредно стање. Најкритичнија ситуација је у граду Вакатане (око 37.000 становника), гдје је полиција наредила евакуацију становништва из приобалних зона.
Таласи висине до 13 метара: Озбиљна пријетња по инфраструктуру и објекте уз море.
"Провјерите олуке и одводе, припазите на своје комшије и будите спремни на дуготрајне нестанке струје", поручио је премијер Кристофер Луксон, упозоривши да би снага циклона могла бити разорна.
Појава циклона Вајана изазвала је панику међу становништвом, које се још увијек опоравља од посљедица олује Габријел из 2023. године. Тада је у најгорој природној катастрофи овог вијека на Новом Зеланду живот изгубило 11 особа, док су хиљаде људи остале без домова.
Власти апелују на грађане да се удаље из својих кућа на барем два дана док главни удар не прође.
