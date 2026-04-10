Дјечак (9) пронађен го у комбију на гомили смећа: Отац дао бизарно објашњење

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мушкарац у источној Француској оптужен је да је свог деветогодишњег сина држао закључаног у комбију више од годину дана.
Дjечак је пронађен у понедјељак након што су комшије у граду Хагенбаху, у Алзасу, чуле „звук дјетета“ који је долазио из комбија, који је био паркиран у заједничком дијелу стамбене зграде.
Друштво
Лежао је го испод ћебета, на гомили смећа близу људског измета, неухрањен и неспособан да хода због дугог боравка у истом положају, рекао је државни тужилац.
Током испитивања, 43-годишњи отац је рекао да је дјечака држао у комбију од новембра 2024. године како би га заштитио од своје 37-годишње партнерке која је „жељела да дијете смјести на психијатријску његу“, рекао је тужилац.
Име оца није објављено.
Пар је живио у стамбеној згради са дјечаковом браћом и сестрама - његовом дванаестогодишњом сестром и десетогодишњом полусестром.
Кошарка
Дјечак је полицији рекао да му је отац два пута дневно доносио храну и остављао му флашице воде, према писању листа „Ле Парисиен“.
Рекао је да је морао да мокри у пластичне флаше и да врши нужду у кесе за смеће, и да се посљедњи пут туширао крајем 2024. године.
Комшије су рекле полицији да је дјечак изгледа изненада нестао крајем те године, али да су од пара сазнали да је смјештен на чување.
Неки су рекли да су повремено чули буку у комбију, али да им је речено да је у питању мачка. Према ријечима оца, његова партнерка није знала да је дјечак био у комбију.
Мушкарац је оптужен за „одузимање и произвољно притварање малољетника“, као и за ускраћивање одговарајуће хране и медицинске његе. Одређен му је притвор.
Хроника
Његова партнерка је оптужена за „непружање помоћи малољетнику у опасности“ и „непријављивање злостављања малољетника“. Одобрена јој је условна кауција.
Троје дјеце је смјештено у привремену старатељску установу док се чека одлука судије за дјечија питања.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму