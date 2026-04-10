Сутра је Велика субота: Вјерује се да ће вам све кренути набоље ако урадите једну ствар

Сутра је Велика субота, други дан велике жалости и посљедњи дан Васкршњег поста. Према вјеровању, Исус Христ ју је провео у Аду, подземљу, па се овај дан обиљежава у тишини и молитви, као и Велики петак.
Велика субота је дан посвећен успомени на погреб Исуса Христа и његов силазак у Ад. Дио је страсне седмице и увод у највећи хришћански празник Васкрс. Православна црква вјерује да је Исус Христ тога дан у гробу био само тијелом, а да је духом био у Аду, односно да је у исто вријеме био на престолу са Оцем и Духом, самим тим што је Он свеприсутни Бог, неодвојив од друга два лица Свете Тројице.
Србија
Истрага утврдила како је дошло до трагедије прије 4 мјесеца
На тај дан је Исус показао да је дошао крај старом вијеку, који је био обиљежен светковањем суботњег дана, и отпочео нови вијек у коме се светкује дан Његовог Васкрсења.
Јутрење Велике суботе у новије вријеме не служи се рано изјутра, већ на Велики петак увече. Пред симболичним Христовим гробом, уз кађење и држање свијећа, врши се слика Христовог погреба. Уз читање цијелог 118/119 Псалма пјевају се статије – стихови у којима се слави умрли Спаситељ као васкрсење и живот и изражава бол, жалост и туга Пресвете Богородице.
У канону Велике суботе слави се побједа Христова над смрћу и први пут се сазнаје да је ова благословена субота у којој Спаситељ лежи мртав, преблагословена субота. У њој је Спаситељ уснио, уз његово обећање да ће васкрснути у трећи дан.
Регион
Мушкарац остало без 125.000 евра због интернет преваре
При крају јутрења, плаштаница се носи три пута око храма, а послије поновног полагања у гроб пред њом се чита Језекиљево пророчанство ο васкрсењу мртвих (Јез 37,1-14), Апостол и Јеванђеље. Великосуботном Литургијом Светог Василија Великог почиње Васкрс.
Народ у храмовима одговара молитвом на хорско појање анђела и са упаљеним воштаницама ишчекује Васкрсење, празник побједе живота над смрћу који је основа хришћанске вјере.
Овај обред се поштује у свим православним храмовима, а у Јерусалиму се сва догађања везују за Цркву Гроба Христовог, гдје вјерници сваке године на Велику суботу присуствују чудотворној појави Благодатног огња. Сутра је и посљедњи дан Васкршњег поста.
Сцена
Драгана Мирковић показала како изгледа Велики петак у њеном дому: Један детаљ свима привукао пажњу
Велика субота је дан уочи Васкрса у коме се завршавају послови неопходни за дочек великог празника. Припрема се храна, украшава дом, а у неким дијеловима Србије се и фарбају јаја.
У Хомољу мијесе колач - васкршњак - украшен босиљком. У југоисточном Банату праве се колачићи који се послије бдења носе на гробље. Обичај је да се гроб прелије вином и окади.
На велику суботу се обустављају послови у пољу, а жене се уздржавају од ручног рада. Вјерује се и да би на Велику суботу требало да се учини неко добро или милосрдно дјело да би "некоме кренуло". Из тог разлога је у неким крајевима зови и "завалита субота".
Кошарка
Да се најежиш: Дирљив опроштај од Вујошевића на мечу Партизан - Жалгирис
Кад је овај дан у питању, многи православци су у недоумици да ли се на Велику суботу пости или не. Иако субота важи за дан када се по правилу не пости, а за вријеме поста рјешава се на уљу, свештеници кажу да на Велику суботу треба постити исто као и на Велики петак.
На Велику суботу није добро ићи у лов и риболов, чак се забрањује и клање стоке и живине.
