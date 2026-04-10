Сутра је Велика субота: Вјерује се да ће вам све кренути набоље ако урадите једну ствар

10.04.2026 21:28

Сутра је Велика субота: Вјерује се да ће вам све кренути набоље ако урадите једну ствар
Сутра је Велика субота, други дан велике жалости и посљедњи дан Васкршњег поста. Према вјеровању, Исус Христ ју је провео у Аду, подземљу, па се овај дан обиљежава у тишини и молитви, као и Велики петак.

Велика субота је дан посвећен успомени на погреб Исуса Христа и његов силазак у Ад. Дио је страсне седмице и увод у највећи хришћански празник Васкрс. Православна црква вјерује да је Исус Христ тога дан у гробу био само тијелом, а да је духом био у Аду, односно да је у исто вријеме био на престолу са Оцем и Духом, самим тим што је Он свеприсутни Бог, неодвојив од друга два лица Свете Тројице.

Ана Радовић

Србија

Истрага утврдила како је дошло до трагедије прије 4 мјесеца

На тај дан је Исус показао да је дошао крај старом вијеку, који је био обиљежен светковањем суботњег дана, и отпочео нови вијек у коме се светкује дан Његовог Васкрсења.

Богослужење Велике суботе

Јутрење Велике суботе у новије вријеме не служи се рано изјутра, већ на Велики петак увече. Пред симболичним Христовим гробом, уз кађење и држање свијећа, врши се слика Христовог погреба. Уз читање цијелог 118/119 Псалма пјевају се статије – стихови у којима се слави умрли Спаситељ као васкрсење и живот и изражава бол, жалост и туга Пресвете Богородице.

У канону Велике суботе слави се побједа Христова над смрћу и први пут се сазнаје да је ова благословена субота у којој Спаситељ лежи мртав, преблагословена субота. У њој је Спаситељ уснио, уз његово обећање да ће васкрснути у трећи дан.

Еври

Регион

Мушкарац остало без 125.000 евра због интернет преваре

При крају јутрења, плаштаница се носи три пута око храма, а послије поновног полагања у гроб пред њом се чита Језекиљево пророчанство ο васкрсењу мртвих (Јез 37,1-14), Апостол и Јеванђеље. Великосуботном Литургијом Светог Василија Великог почиње Васкрс.

Народ у храмовима одговара молитвом на хорско појање анђела и са упаљеним воштаницама ишчекује Васкрсење, празник побједе живота над смрћу који је основа хришћанске вјере.

Овај обред се поштује у свим православним храмовима, а у Јерусалиму се сва догађања везују за Цркву Гроба Христовог, гдје вјерници сваке године на Велику суботу присуствују чудотворној појави Благодатног огња. Сутра је и посљедњи дан Васкршњег поста.

Dragana Mirkovic

Сцена

Драгана Мирковић показала како изгледа Велики петак у њеном дому: Један детаљ свима привукао пажњу

Обичаји на Велику суботу

Велика субота је дан уочи Васкрса у коме се завршавају послови неопходни за дочек великог празника. Припрема се храна, украшава дом, а у неким дијеловима Србије се и фарбају јаја.

У Хомољу мијесе колач - васкршњак - украшен босиљком. У југоисточном Банату праве се колачићи који се послије бдења носе на гробље. Обичај је да се гроб прелије вином и окади.

На велику суботу се обустављају послови у пољу, а жене се уздржавају од ручног рада. Вјерује се и да би на Велику суботу требало да се учини неко добро или милосрдно дјело да би "некоме кренуло". Из тог разлога је у неким крајевима зови и "завалита субота".

Опроштај навијача од Вујошевића

Кошарка

Да се најежиш: Дирљив опроштај од Вујошевића на мечу Партизан - Жалгирис

Кад је овај дан у питању, многи православци су у недоумици да ли се на Велику суботу пости или не. Иако субота важи за дан када се по правилу не пости, а за вријеме поста рјешава се на уљу, свештеници кажу да на Велику суботу треба постити исто као и на Велики петак.

На Велику суботу није добро ићи у лов и риболов, чак се забрањује и клање стоке и живине.

Прочитајте више

Архивска фотографија Душка Вујошевића који позира насмијан пред камером

Кошарка

Маму ти: Емотиван опроштај од Душка Вујошевића

1 ч

0
Џакузи у хотелу.

Свијет

Дјечак (12) страдао у џакузију хотела: Један покрет био кобан

1 ч

0
Враћа се снијег: Упаљено агрометеоролошко упозорење

Србија

Враћа се снијег: Упаљено агрометеоролошко упозорење

1 ч

0
Србија поново зове Светислава Пешића

Кошарка

Србија поново зове Светислава Пешића

2 ч

0

Више из рубрике

Патријарх Српске православне цркве Порфирије данас је у Васкршњој посланицима честитао Васкрс верницима

Друштво

Патријарх Порфирије: Будимо бољи Господу и једни према другима

2 ч

0
Лото / Лутрија

Друштво

Извучени Лото бројеви на Велики петак: Резултати 29. кола

2 ч

0
Неумољива статистика развода у Херцеговини

Друштво

Неумољива статистика развода у Херцеговини

3 ч

0
Гужве на граници са Хрватском

Друштво

Километарске колоне: Шта тачно морате урадити при преласку границе

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

39

Пуцњава у центру града: Трагови крви видљиви на тротоару

22

36

Пораз Партизана у мечу који је био у знаку Бујошевића

22

30

Шта значи ако се пробудите између 3 и 4 сата ујутру?

22

27

Свења ухапшен након осам мјесеци бјекства

22

18

Милан Станковић на Велики петак прекинуо шутњу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner