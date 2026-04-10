Неумољива статистика развода у Херцеговини

Аутор:Бојан Носовић
Када нема разумијевања и толеранције а има алкохола, дроге и коцке бракови пуцају. У Херцеговини је статистика развода неумољива.
Из Основног суда у Требињу АТВ-у одговарају да су у 2024 формирали 54 предмета, у 2025 - 59, а у овој години већ 16.
У требињском Центру за социјални рад покушавају помирити парове са малом дјецом, прошле године им није ишло баш најбоље.
"Од 41 захтјева у осам случајева превазиђене су брачне несугласице уз помоћ стручних радника Центра", каже за АТВ Зоран Анђушић, директор Центра за социјални рад Требиње.
На врата Службе за бесплатну правну помоћ највише куцају управо људи који се разводе. Има оних који се на овај корак одлуче након свега три мјесеца али и оних који то ураде након више од три деценије.
Дајући правну помоћ и савјете у овој Служи су закључили да су у великом проблему друштво и породица.
"Знамо да је породица основна ћелија сваког друштва, без ње нема напретка, само ћемо назадовати буде ли се овако наставило стање у друштву. Значи, ако нисте спремни да са неки сутра живите да се за неког жртвујете немојте ни улазити у брак, останите себични останите сами, поштеније је него да сутра неко због вас испашта. Сваки неуспјели брак је ваш лични промашај", поручује Ања Даковић, Служба за бесплатну правну помоћ Требиње.
А због тих промашаја и неуспјеха највише трпе дјеца, каже то струка.
"Заиста је чињеница да имамо све више дисфункционалних породица, ми то кроз школу врло често осјетимо када нам дође дијете са проблемом посебно са проблемом емоционалне регулације врло често препознао да се ради о дисфункционалној породици", објашњава Весна Миличић, психолог.
Брз је темпо живота, узрока за развод је више, предњаче пороци и преваре. Разлог је и то што се у брак улази брзо, у развод још брже. А све је почело кад се на брак престало гледати као на свету тајну, каже социолог Владимир Васић.
"Кључан разлог за развод брака је и поприлично либералан систем вриједности у коме живимо гдје је све нормално, гдје све може гдје све пролази без било какве осуде", каже Владимир Васић, социолог.
За осуду није сваки развод једноставно је то у неким случајевима једино и најбоље рјешење.
А до рјешења се најбоље долази кроз разговор, можда су баш ови празнични дани идеална прилика за то.
